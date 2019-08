Jucătoarea de tenis Simona Halep (4 WTA) a declarat că meciul cu americanca Jennifer Brady, câştigat ieri seară cu 4-6, 7-5, 7-6 (5), după două ore şi 26 minute, în turul al doilea la Toronto, a fost unul foarte dificil. Constănţeanca s-a arătat mulţumită că a luptat până la final.



„A fost un meci foarte, foarte dificil. Mă aşteptam la asta, deoarece ştiam că serveşte puternic şi are şi un forehand puternic. Am fost obosită în setul al treilea. Am simţit călcâiul lui Ahile de la primul punct al meciului, dar e normal după o astfel de pauză, când revii pe hard. E foarte dificil pentru glezne, dar şi pentru genunchi. Sunt fericită pentru calificare şi sper că mâine (joi – n.r.) voi fi OK“, a declarat sportiva noastră, notează Agerpres.



„M-am gândit să joc cât mai bine de la punct la punct, să simt ritmul cât de mult pot, să lupt pentru fiecare minge. Ştiam că dacă voi face asta am o şansă mai bună să simt ritmul. Simt că am făcut o treacă foarte bună pe teren şi sunt sigură că va fi mai bine de la o zi la alta“, a adăugat Simona Halep, campioană la Rogers Cup în 2016 şi 2018 (de fiecare dată la Montreal).



„Sunt foarte mulţumită că am luptat până la final. Chiar dacă am condus cu 4-0 şi am pierdut cinci ghemuri la rând, a fost un moment greu, dar am simţit că am energia să întorc soarta meciului şi să câştig“, a subliniat Halep.

Ştie că nu va avea viaţă uşoară cu Zvetlana Kuzneţova

În optimi le de finală ale turneului canadian, Simona Halep o va înfrunta pe rusoaica Svetlana Kuzneţova, victorioasă în faţa croatei Donna Vekic cu 7-6 (4), 6-3. Meciul este programat în această seară, de la ora 21.00.



„Kuzneţova revine după o accidentare, iar în acest moment nu are nimic de pierdut, încearcă să joace cât de bine poate şi să se simtă bine pe teren“, a declarat Halep despre următoarea adversară, subliniind că meciul nu va fi deloc uşor.



Halep (27 ani) are 4-3 în meciurile directe cu Kuzneţova (34 ani, 198 WTA), câştigând ambele dueluri de la Rogers Cup, în 2011 (Toronto) în primul tur, cu 4-6, 6-4, 67-3, şi în 2016 (Montreal), cu 3-6, 6-1, 6-1.

Olaru şi-a pierdut partenera

Perechea româno-chineză Raluca Olaru / Zhaoxuan Yang s-a retras înaintea meciului din optimi cu cehoaicele Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova, principalele favorite. Decizia a fost luată după ce Yang a contractat un virus.