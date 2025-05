România a învins Portugalia, scor 28-24, și a urcat pe locul 2 în grupa de calificare la Campionatul European de handbal masculin din 2026.

Dinamovistul Daniel Stanciuc a avut o repriză secundă magnifică. A terminat meciul cu 12 goluri din 14 aruncări. La final, acesta a punctat că, având o atitudine ca cea de joi, „tricolorii” nu pot fi învinși în ultima rundă, în Polonia.

„Vreau să le mulțumesc fanilor prezenți într-un număr atât de mare aici. Mă bucur foarte tare că am reușit să câștigăm împotriva unui adversar atât de redutabil pe plan internațional. Vârsta e irelevantă, nu cred că este vorba despre asta. Mă bucur că am avut o zi foarte bună. Demis Grigoraș a început foarte bine, dar e meritul tuturor. Am arătat o atitudine incredibilă astăzi. Sper să tratăm la fel și meciul din Polonia!

Într-adevăr, deși unii pot spune că este echipa a doua a Portugaliei, sunt jucători care evoluează toți în Europa, la echipe puternice, jucători de mare perspectivă. Azi trebuie să fim cu capul sus! E un lucru mare. Noi aveam alte calcule, dar de asta e sportul atât de frumos (Israel s-a impus contra Poloniei). Vom vedea. Tratăm meciul cu Polonia ca pe o finală. Vom da totul acolo! Cu siguranță ar fi o performanță să terminăm pe locul 2. Merităm! Cel puțin din punct de vedere al atitudinii am fost la nivelul potrivit”, a spus Daniel Stanciuc, pentru GSP.

Victoria obținută de Israel în fața Poloniei a complicat calculele grupei. Clasamentul înaintea rundei decisive, când se joacă Polonia – România și Israel – Portugalia:

1. Portugalia (7 puncte)

2. România (5 puncte)

3. Israel (4 puncte)

4. Polonia (4 puncte)

„Tricolorii” trebuie să scoată punct în fața polonezilor pentru a fi siguri de accederea la turneul final. Partida este programată duminică, de la ora 19.00.

