Handbal (f) / Ovidiu Mihăilă: „E o victorie mare, am pornit cu şansa a doua!“

Formaţia feminină de handbal SCMU Craiova se apropie cu paşi repezi de locurile fruntaşe din Liga Florilor. Victoria de la Vâlcea, scor 32-27, le-a propulsat pe „leoaice“ pe locul al 6-lea, la doar un singur punct de podium.

După bucuria de pe parchetul Sălii „Traian“ din Rm. Vâlcea, antrenorul Craiovei, Ovidiu Mihăilă, a ţinut să-şi felicite echipa pentru dăruire şi pentru tot ce a realizat de la venirea sa în Bănie.

„Nu vreau să vorbesc despre Europa, ci despre această poveste pe care o scriem. Am pornit cu câteva insuccese care nu au făcut bine imaginii noastre. Iată că acum am revenit puternici, iar totul este datorat acestor fete, care şi-au dorit să ajungă în top. Avem jucătoare care îşi doresc performanţă. Suntem aproape de locurile europene, dar mai sunt trei meciuri, grele toate şi trebuie să ne bucurăm, acum, de acest moment. Am zis că pornim cu şansa a doua la Vâlcea. Mi-e mi-a plăcut întotdeauna această echipă, parcă sunt făcuţi pe model european. Am reuşit să facem această surpriză şi ne bucurăm mult. E o victorie mare!“, a spus Ovidiu Mihăilă.

Paşcan: „Avem şanse la Europa!“

De asemenea, Claudia Paşcan, una dintre cele mai bune marcatoare ale grupării alb-albastre în meciul de la Vâlcea, a menţionat dorinţa Craiovei de a se califica în Europa.

„Suntem mai mult decât fericite pentru această victorie. Ştiam că va fi un meci greu, pentru că Vâlcea înscrie multe goluri, însă noi ne-am pregătit şi am încercat să le facem viaţa grea pe fază defensivă. Avem şanse la Europa şi sperăm să evoluăm din sezonul viitor într-o competiţie europeană“, a punctat şi Claudia Paşcan.

Pentru SCMU Craiova urmează un duel infernal în Sala Polivalentă, împotriva Brăilei. Meciul este programat sâmbătă, 3 mai, de la ora 17.30.

