Handbal (f) / Mihăilă: „Partea de apărare a fost cheia succesului cu Baia Mare!“

SCMU Craiova a câștigat un nou meci tare în Bănie, împotriva celor de la Baia Mare, scor 29-23 și astfel s-a apropiat la un singur punct de locurile europene.

La finalul partidei din Sala Polivalentă, bucuria a fost de partea gazdelor, iar acest lucru s-a resimțit și în discursul antrenorului. Ovidiu Mihăilă a vorbit, pe larg, despre momentele bune și mai puțin bune ale echipei sale de pe tot parcursul întâlnirii. De asemenea, acesta a ținut să le mulțumească, în principal, fanilor veniți în tribunele Polivalentei.

„În primul rând le mulțumesc tuturor oamenilor care au venit alături de noi și în această perioadă, când suntem cu toții acasă alături de familii. Știam că ne așteaptă un meci greu. Baia Mare este o echipă incomodă, cu jucătoare care fac diferența în situații de unu la unu. Am încercat să pregătim partea de apărare în special, pentru că am considerat că aici va fi cheia partidei. Și așa a fost. În prima repriză am ezitat în multe momente să fim agresive în defensivă. În partea a doua, în special în ultimele 20 de minute, am ridicat nivelul și am găsit soluțiile necesare.

Încercăm să surprindem mereu orice adversar. Sunt puțin supărat, totuși. Au fost momente în care am tratat superficial câteva faze din joc, iar eu acest lucru nu-mi doresc. Le-am comunicat și fetelor. Atunci când avem controlul jocului trebuie să ne ridicăm nivelul și mai mult, tocmai pentru a avea liniștea necesară pe final de joc. Îmi felicit fetele, pentru că în repriza secundă s-au reechilibrat și au reușit să refacă o disferență destul de bună pe tabelă“, a declarat Ovidiu Mihăilă.

Nu se face niciun calcul momentan!

Întrebat dacă a început să facă deja calculele privind locul european, tehnicianul Craiovei a fost cât se poate de explicit.

„Nu fac niciun calcul, nimic. Nu suntem contabili, maematicieni, suntem doar sportivi. De aceea trebuie să fim atenți cum gestionăm perioada următoare. Atunci când va fi momentul adevărat să facem calcule, le vom face. Dar asta va fi în ultimele momente din finalul campionatului“, a punctat Mihăilă.

