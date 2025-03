Handbal (f) / Ovidiu Mihăilă: „Am încercat să ne ridicăm la valoarea lui CSM Bucureşti“

Echipa feminină de handbal SCMU Craiova a pierdut în fața campioanei CSM București și a fost eliminată, oficial, din Cupa României. Duminică seară, în Sala Polivalentă, au cedat cu scorul de 33-21 și astfel și-au luat rămas bun de la actuala ediție a Cupei.

La finalul jocului din Bănie, antrenorul Craiovei, Ovidiu Mihăilă şi jucătoarea Claudia Paşcan au oferit primele impresii legate de partidă.

„A fost un meci dificil. Am încercat să ne ridicăm la valoarea CSM-ului, dar am simţit că din punct de vedere fizic nu am reuşit să rezistăm 60 de minute. Felicit fetele noastre că au dat tot ce au putut pentru a evolua la un nivel bun. Trebuie să ne focusăm pe campionat şi să reuşim să păstrăm echipa pe un trend ascendent. Ne-am dorit să câştigăm, dar nu uităm că am jucat cu o echipă puternică şi motivată. Trebuie să recunoaştem că au jucătoare de mare valoare şi nici nu au evoluat în ultima săptămână. Le mulţumesc acestor oameni minunaţi, care au venit într-un număr foarte mare. Îmi pare rău că i-am dezamăgit. Îmi doresc să nu uite că aceste fete, când intră pe teren, dau totul în primul rând pentru ei“, a declarat Ovidiu Mihăilă.

„În prima repriză ne-am ţinut de ele, dar apoi nu am mai rezistat din punct de vedere fizic. Sunt un pic dezamăgită de diferenţa mare de scor şi nu meritam să pierdem de o asemenea manieră. Ne bucurăm că oamenii sunt lângă noi. Rezultatele au făcut ca fanii noştri să vină într-un număr din ce în ce mai mare la meciuri şi sperăm să rămână lângă noi“, a spus şi Claudia Paşcan.

