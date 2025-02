Craiova continuă să uimească lumea handbalului românesc cu prestaţii din ce în ce mai solide, iar ultima „lovitură“ a avut conotaţii dramatice, în special în tabăra adversă. Bistriţa, una dintre formaţiile cu pretenţii din Liga Florilor şi cu prezenţe multiple în Liga Campionilor, nu doar că a pierdut disputa din Bănie, de marţi seară, dar a rămas, totodată, şi fără antrenor!

Înfrângerea dramatică de la Craiova, din etapa 17 a Ligii Florilor, survenită în ultima secundă de joc, le-a pus capac oficialilor grupării bistriţene. Astfel, în cursul zilei de miercuri, Florentin Pera a fost demis din funcția de antrenor principal al formaţiei Gloria Bistriţa. Clubul ardelean a anunţat că interimatul va fi asigurat de către unul dintre secunzii acestuia, fostul handbalist Marius Novanc.

„În urma analizei ultimelor rezultate ale echipei de handbal Gloria Bistrița-Năsăud, Consiliul de Administrație a Clubului s-a întrunit și a decis demiterea antrenorului principal Florentin Pera și preluarea funcției de antrenor principal interimar de către domnul Marius Novanc! Mulțumim, Florentin Pera! Un capitol memorabil din istoria echipei noastre se încheie, dar ceea ce am construit împreună rămâne pentru totdeauna. Sub conducerea dumneavoastră, ca antrenor principal, echipa de handbal feminin Gloria Bistrița-Năsăud a atins performanțe de argint și bronz, care, odată, păreau doar vise îndrăznețe. Am muncit, am luptat, am crezut și am demonstrat că ambiția, determinarea și spiritul de echipă pot duce orice vis la realitate.

Am reușit împreună să obținem: • Bronzul în Cupa României 2023-2024, • Bronzul în Liga Națională 2023-2024, • Argintul în Supercupa României 2024. Am jucat finala EHF European League 2023-2024, numele județului a răsunat în Europa, iar argintul a ajuns la echipa de suflet, în Bistrița-Năsăud. Aceste rezultate sunt simboluri ale pasiunii, performanței și muncii depuse de fiecare jucătoare, de întregul staff și de dumneavoastră. Chiar dacă drumurile noastre se despart, moștenirea lăsată de dumneavoastră rămâne o parte esențială a ADN-ului Gloriei. Continuăm lupta cu aceeași dorință de performanță, cu aceleași principii și cu determinarea că visurile devin realitate prin ambiție și multă muncă! Domnule Profesor Florentin Pera, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi! Mult succes în continuare!”, este comunicatul clubului Gloria Bistriţa.

Bistriţa se afla deja la al treilea eşec consecutiv în campionat, după ce pierduse la Zalău şi pe teren propriu cu Rapid. Tot trei înfrângeri consecutive au suferit şi în grupa de Champions League.

