Handbal (f) / FRH îi va organiza Cristinei Neagu un meci de retragere

Federația Română de Handbal a anunţat că va organiza un meci de retragere pentru Cristina Neagu. Șeful FRH, Constantin Din, vrea să organizeze o adevărată gală pentru a-și lua rămas bun de la handbalistă.

Constantin Din, președintele FRH, a discutat deja cu handbalista și e gata să-i ofere un eveniment de neuitat. Acesta dă asigurări că va ține cont și de dorințele Cristinei. Meciul de retragere va avea loc la o dată stabilită ulterior.

„Ne dorim să organizăm acest meci. Știți foarte bine că este și ultimul an de activitate al Cristinei. Am avut câteva discuții cu ea. Va trebui să găsim perioada optimă. Va trebui să decidem împreună. Să ținem cont de dorințele Cristinei. Ce nivel de meci de retragere își va dori, cu ce participanți. Trebuie să fie un eveniment important cu jucătoare de top mondial. Trebuie să vedem perioada potrivită pentru organizarea unui astfel de eveniment”, a declarat Constantin Din.

Gata şi cu „era“ Cristina Neagu!

În urmă cu foarte puţin timp, Cristina Neagu a anunțat că acesta va fi ultimul său sezon.

„Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă, am decis asta de ceva timp, nu a fost peste noapte, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată.Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii.

Dacă vor să mă vadă jucând ultima dată în oraşul lor, să vină alături, să ne facem poze, să primească autografe! Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele două medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi 4 ani în afara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii”, declara Neagu, în urmă cu ceva timp.

