Handbal (m) / România va fi gazda Campionatului European de tineret din 2026

România a primit organizarea Campionatului European de tineret la handbal masculin din 2026, care urmează să se desfăşoare la Cluj-Napoca şi Turda, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, secretarul general al FRH, Nicolae Luca.

Aceasta este cea de-a doua competiţie europeană pe care România o va organiza în 2026. Ţara noastră va fi gazda Campionatului European de handbal feminin de senioare, alături de Cehia, Polonia, Slovacia şi Turcia.

„Tot prin prisma organizărilor, încercăm să promovăm şi celelalte genuri de evenimente. Şi în acest sens am aplicat împreună cu alte patru ţări şi am fost aleşi ca organizatori ai Campionatului European de tineret masculin, tot în 2026. Şi noi ne-am gândit să folosim ca o practică. Ne dorim să putem să facem faţă Campionatului European de senioare.

Campionatul European de tineret va avea loc la Cluj-Napoca şi Turda. Tot la capitolul evenimente majore, am putea vorbi despre tragerea la sorţi a Campionatului European, cea de calificări. Este un eveniment pe care îl vom face cu Federaţia Europeană de handbal la Cluj-Napoca în luna martie. Un eveniment pe care noi îl anticipăm a fi de anvergură. Va trebui să demonstrăm această capacitate organizatorică”, a declarat Nicolae Luca, citat de Agerpres.

Încredere mare în handbalul masculin

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a afirmat că organizarea CE de tineret masculin este importantă pentru a putea forma scheletul de bază al naţionalei masculine de seniori.

„Un alt motiv pentru care noi am aplicat pentru organizarea Campionatului European de tineret masculin, în afară de a deveni mai buni în organizare, este faptul că eu sunt optimist, am mare încredere în această generaţie şi în viitorul handbalului masculin românesc. Această generaţie are ocazia să evolueze la un Campionat European acasă. Are datoria să se lupte pentru a ocupa un loc cât mai bun la acest Campionat European.

Această generaţie trebuie să formeze scheletul de bază al echipei naţionale de seniori. Şi echipa naţională de seniori trebuie să prindă din urmă echipa naţională feminină din punct de vedere al rezultatelor. De aceea am considerat că organizarea unui Campionat European de tineret ne va ajuta foarte mult în dezvoltarea handbalului masculin românesc. Suntem mândri de faptul că am reuşit ca în doi ani şi jumătate să convingem Federaţia europeană să ne aloce organizarea a patru evenimente majore în România”, a declarat Din.

Naţionala lui Buricea începe anul cu meciuri tari

Referitor la echipa naţională de seniori, Din a anunţat că formaţia pregătită la George Buricea va participa la un puternic turneu de pregătire în Spania, imediat după Trofeul Carpaţi de la începutul anului viitor.

„Echipa naţională de seniori se va reuni la Piteşti pe 27 decembrie. Apoi, pe 3 ianuarie, va începe trofeul Carpaţi la Mioveni. Echipele participante sunt Serbia, Georgia şi Turcia. După Trofeul Carpaţi, pe 7 ianuarie, echipa naţională de handbal se va deplasa în Spania, pentru a participa la un turneu puternic. Sunt şase ţări participante, noi vom întâlni Norvegia şi Egiptul şi, în funcţie de rezultate, vom avea încă un meci cu una dintre celelalte participante din grupa cealaltă, Spania, Argentina sau Slovacia. Este un turneu foarte puternic”, a mai spus Constantin Din.

