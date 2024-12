EURO 2024 / Bianca Curmenţ: „Atât am putut acum, data viitoare va fi mai bine!“

Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut în această seară, scor 29-37, meciul contra Ungariei, din grupa principală de la Campionatul European. Fetele lui Pera aveau nevoie de victorie în acest duel, însă adversarele s-au arătat mai puternice şi au risipit orice speranţă la o semifinală europeană pentru România.

Bianca Curmenț, portarul României, a tras primele concluzii după acest meci la zona mixtă. Bianca Curmenț a avut o nouă evoluție foarte bună în poartă, dar nu a reușit să oprească atacurile maghiarelor, care au făcut o partidă mare.

„În primul rând, vreau să le mulțumesc colegelor că am luptat până la capăt. Ne-am dorit să avem o atitudine corectă și frumoasă până la finalul meciului. Atât am putut acum. Data viitoare o să putem mai mult. Nu știu fiecare cum a perceput-o (n.r. presiunea venită din partea sălii). Într-adevăr, au fost mai mulți unguri decât români. Mie, cel puțin, mi-a plăcut atmosfera. Mă bucur că sportul adună atât de mulți oameni la un loc. Nu consider că am avut vreo presiune din partea publicului. E foarte bine (n.r. că au șanse să termine pe unul dintre primele 8 locuri). Cred că nimeni nu ne dădea vreo șansă, nici măcar în 1-12. Se putea și mai bine, normal, mereu e loc de mai bine, dar ne bucurăm că suntem aici“, a spus Bianca Curmenţ.

Scenariu SF pentru a prinde locul trei în grupă

În urma înfrângerii de duminică, România nu mai poate ajunge în semifinale. Se păstrează, totuşi, șanse matematice pentru a prinde locul 3 și a merge la Viena, însă este nevoie de un scenariu mai mult decât imposibil.

Ar trebui ca Suedia să învingă Muntenegru la exact două goluri, dar nu mai mult de 25-23. S-ar ajunge la un clasament ipotetic în 3, cu cele 3 naționale având câte 4 puncte și golaveraj zero. Ar conta numărul total de goluri. Varianta este imposibilă.

