Raluca Kelemen, eroina României: „Nu o să uit niciodată meciul meu de debut la națională!“

Naționala României de handbal feminin a reușit o victorie de senzație în această seară, în al doilea meci in grupa principală de la Campionatul European. Tricolorele au câștigat în fața Suediei, scor 25-23, iar Raluca Kelemen (26 de ani), la primul ei meci la acest turneu final, a făcut o partidă de zile mari, cu parade una și una.

La finalul partidei, Raluca Kelemen a venit la zona mixtă și a oferit prima sa reacție.

„Această victorie înseamnă foarte mult pentru noi. Îmi doream foarte mult să debutez. Este primul meu meci la senioare și mă bucur mult că am făcut-o în această manieră și am putut să ajut echipa. Nu o să uit niciodată meciul meu de debut la naționala României. Mă bucur că am ajutat cu paradele mele ca echipa României să câștige. Am arătat la 22-22 că suntem o echipă cu un psihic puternic, care nu cedează niciodată.

Mi-au spus să am încredere în mine (n.r. la finalul partidei, când a fost introdusă pe teren) și în fete până la final, pentru că vom obține un rezultat bun. Sunt foarte mândră de colegele mele și mă bucur enorm de acest rezultat. Avem o echipă incredibilă, pentru că suntem o echipă foarte unită și asta ne dă putere. De asta am reușit acest rezultat bun. Întâlnim Ungaria la ea acasă, dar nu ne vom da la o parte. Sperăm și așteptăm cât mai mulți români care să ne împingă de la spate, cum au făcut-o până aici“, a spus Kelemen, citată de Gsp.

