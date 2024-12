EURO 2024 / Pera: „Am dat credit jucătoarelor care pun suflet pentru echipa României!“

România a obținut, vineri seară, o vitorie istorică în fața Suediei, la Campionatul European de handbal. Fetele noastre au jucat cu sufletul, iar la finele celor 60 de minute s-au putut bucura de una dintre cele mai mari victorii românești din ultimul deceniu.

La interviul de după meci, selecționerul Florentin Pera s-a arătat convins de faptul că grupul actual nu are limite.

„Visam! Întotdeauna am visat că echipa națională a României poate să performeze la cel mai înalt nivel. Mi-am asumat o reconstrucție, am dat credit jucătoarelor tinere, jucătoarelor care își doresc cu adevărat să lupte pentru echipa națională. Am dat credit jucătoarelor care au potențial și care pun suflet pentru echipa României. Mi-am dorit enorm de mult să construiesc un grup unit, o familie, o atmosferă propice performanței. Nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am crescut de la un meci la celălalt. Prin unitatea grupului, prin ambiție, prin dăruire, printr-o pregătire bună am reușit să obținem niște rezultate mult peste așteptări.

Îmi felicit jucătoarele pentru că au fost unite, au fost disciplinate, au dat dovadă de caracter. Au luptat cu onoare și demnitate pentru România. Asta mi-am dorit. Pun suflet la fiecare antrenament și fiecare meci, aspect pe care am încercat să îl transmit și jucătoarelor. Mă bucur că în ultimele două meciuri, cu unele dintre cele mai bune echipe din lume, Franța și Suedia, România a jucat un handbal extraordinar de bun. Toate aceste aspecte ne dau încredere în perspectiva a ceea ce ne-am propus, formarea unei echipe competitive care să ne califice la Jocurile Olimpice din 2028”, a spus Florentin Pera, pentru Gsp.

