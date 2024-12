EURO 2024 / Florentin Pera: „Cu Franța nu am fost mai prejos!“

România a cedat în partida disputată contra Franței, scor 25-30, după ce mai bine de jumătate de meci a fost egala uneia din cele mai bune echipe din lume. La finalul partidei, Florentin Pera, selecționerul „tricolorelor” și-a felicitat jucătoarele pentru efortul depus.

„Am făcut un joc foarte bun. Vreau să îmi felicit jucătoarele pentru acest joc. Am întâlnit una dintre cele mai bune echipe din lume. Au un lot experimentat, noi avem o echipă tânără. Azi nu am fost mai prejos! Am jucat de la egal la egal. Am stat bine în apărare, doar mici momente în care nu am fost foarte concentrați. Am arătat maturitate în joc. Am încercat să temporizăm cât mai mult jocul. Dacă intri în jocul Franței, șansele sunt foarte mici. Am mai încercat să alergăm cu ele în trecut. N-am avut nicio șansă. Planul de joc cred că a fost foarte bun. Am arătat maturitate, coerență.

Lipsa de experiență din final s-a văzut. Am irosit niște oportunități bune. Acolo s-a văzut că Franța are multe turnee finale la activ. Au omogenitate. Cred că România a arătat azi foarte bine. E un joc care ne dă speranțe pentru viitor! Am încredere că vom putea învinge și echipe de talia Franței”, a spus Pera, citat de DigiSport.

Bianca Curmenț: „Mă bucur că am arătat că putem fi de nivelul lor“

Bianca Curmenț, portarul Coronei Brașov, a făcut cel mai bun meci din acest turneu. A parat mai bine de 10 aruncări ale adversarelor, dar s-a arătat nemulțumită de modul în care naționala „tricoloră” a gestionat ultimele 10 minute.

„Am jucat 50 de minute de la egal la egal. Nu am avut foarte multe așteptări, voiam doar să ne bucurăm de handbal. Am intrat în main round și ne bucurăm de acest lucru. Acum dorim să ne clasăm pe un loc cât mai bun. Cel mai mult de dorim să gestionăm altfel finalurile de meci. Se pare că azi am întâlnit o echipă mult mai bună pe final. A avut soluții, noi nu am reacționat. Îmi pare rău că s-a terminat așa, dar mă bucur că am arătat că putem fi de nivelul lor. Am crezut că putem să le batem, dar se pare că nu am știut să gestionăm finalul. Ne ajută foarte mult pentru moral. E foarte important să ne ridicăm la nivelul lor, să ne arătăm nouă că putem”, a spus Bianca Curmenț.

România va juca astăzi în compania Suediei, de la ora 16.30.

Citește și: EURO 2024 / Experiența a făcut diferența! România i-a dat mari bătăi de cap Franței