EURO 2024 / Pera dă vina pe soartă după eşecul cu Muntenegru: „Nu a fost să fie!“

România a fost învinsă de Muntenegru, scor 25-27, în runda secundă a grupei B de la Campionatul European de handbal feminin. Selecționerul Florentin Pera a găsit mai multe părți bune în jocul „tricolorelor”.

Florentin Pera speră ca elevele lui să se recupereze la timp pentru meciul decisiv de marți, de la ora 19.00, cu Serbia.

„Voiam să le facem fanilor o bucurie. Eu sunt mândru de aceste tinere jucătoare. După un meci solicitant, greu, cu Cehia, îmi pare rău că nu am mai avut forța fizică să jucăm împotriva Muntenegrului. S-au apărat tare în zona centrală, ne-au creat probleme. Am încercat să ducem mingea în extremă, am avut multe goluri marcate din culoarele 1-5. Din păcate, n-am putut susține ritmul 60 de minute. Un mare câștig este faptul că și în jocul de acum, la fel ca în cel cu Cehia, am revenit. Jucătoarele au dat tot ce au avut mai bun, au luptat. Pe final puteam să venim la un gol și să mai sperăm la un rezultat de egalitate. Nu a fost să fie.

Trebuie să recuperăm jucătoarele fizic și mental. Sunt convins că vor trece peste acest meci. Ne vom mobiliza. Suntem conștienți că azi am avut un adversar superior. Am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu jucătoare care evoluează constant în Liga Campionilor. Cu Serbia trebuie să fim mai constanți, mai multă răutate în apărare, mai multă eficiență în atac. Putem obține un rezultat care să ne ducă în faza următoare“, a declarat Florentin Pera.

Nimic despre cearta cu arbitrii

În repriza secundă, Pera s-a certat cu brigada de arbitraj din Slovenia, iar România a primit o penalizare importantă. Întrebat despre prestația lor, selecționerul a transmis: „Nu vreau să comentez. Mie îmi pare rău că după 2022, când am pierdut cu Muntenegru la un gol, echipa națională putea mai mult”.

