EURO 2024 / Ostase şi Stoica, nemulţumite de evoluţia echipei cu Muntenegru

Ștefania Stoica și Lorena Ostase au oferit declarații la finalul meciului pierdut de România cu Muntenegru, scor 25-27, în runda a doua a grupelor Campionatul European. Ele s-au arătat dezamăgite de rezultatul din meciul cu Muntenegru, dar ambele au încredere că România poate câștiga meciul cu Serbia, de marți.

Lorena Ostase consideră că handbalistele României joacă cu trac și nu înțelege de ce se întâmplă acest lucru. Aceasta mai spune că „tricolorele” nu au respectat planul tactic în meciul cu Muntenegru.

„Ne-am așteptat la un meci foarte tare din punct de vedere fizic, dar nu a fost așa. Nu am făcut ceea ce trebuia să facem, iar asta m-a speriat, din nou. Am spus mai devreme, cred că avem un trac și nu înțeleg de ce. Am jucat în formula asta de când a început anul și știm cum decurge un meci. Încercăm să înțelegem ce ne distrage de la ceea ce trebuie să facem. Noi știam că nu trebuie să ne luptăm cu ele și nu știm de ce am făcut-o, nu am respectat ceea ce trebuia să facem din punct de vedere tactic. Cu Serbia va fi total alt meci. Vă spun sincer, am primit mii de mesaje! La meciul cu Serbia cred că va fi o eliberare, trebuie să luptăm. Acest meci a fost altfel, a fost pe bătaie. Când am revenit de la minus două goluri am avut eliminare, iar asta ne-a oprit un pic”, a spus Lorena Ostase, pentru FRH.

Ştefania Stoica: „Calitatea nostră e să revenim în joc“

„Cred că toate meciurile din grupă o să fie și au fost de luptă. Știam că ne aflăm într-o grupă cu niște echipe foarte ambițioase. Nici când am fost conduse la o diferență de 5-6 goluri nu am crezut că vom pierde. Credeam că putem câștiga. Asta este calitatea noastră, să revenim de la atâtea goluri. Din păcate, nu am putut să gestionăm puțin mai bine unele atacuri. Nu a fost să fie.

Meciul cu Serbia este unul în care trebuie să dăm totul. Am simțit o îmbunătățire încă de la meciul cu Cehia. Nu trebuie să le subestimăm, și ele vor veni cu foarte multă ambiție. Trebuie să jucăm puțin mai cu capul, să spun așa. Sunt sigură că putem face un meci mai bun“, a declarat şi Ștefania Stoica, la finalul meciului.

