Echipa naţională feminină de handbal a României s-a reunit luni și a efectuat primul antrenament împreună în vederea participării la Campionatul European 2024, competiție care debutează pe 28 noiembrie și care are loc în Austria, Ungaria şi Elveţia. Fetele noastre le vor întâlni, în Grupa B, pe Cehia (29 noiembrie), Muntenegru (1 decembrie) şi Serbia (3 decembrie).

Florentin Pera, selecţionerul României, a vorbit despre problemele de la echipa națională la reunirea lotului pentru CE 2024.

„Atmosfera este extraordinar de frumoasă. Se poate vedea că fetele sunt pozitive, răspund bine, se implică 100%. Suntem într-un schimb de generaţii şi trebuie să vedem acest lucru. Chiar dacă unele jucătoare nu evoluează la cluburi, la naţională vin cu dorinţă şi inima deschisă. E o atmosferă bună, iar acest lucru trebuie să-l menţinem şi să îl îmbunătăţim. Valoarea grupului învinge valoarea individuală, încercăm să formăm un grup cât mai unit, să lupte cu determinare pentru România şi minunaţii noştri suporteri. Eu am asta îmi doresc, să arătăm că această echipă poate din nou să performeze pentru România. Este un nou început, sunt multe jucătoare tinere şi debutante. Sigur suntem printre cele mai tinere echipe de la Campionatul European“, a spus Florentin Pera.

Probleme serioase cu accidentările

Selecționerul regretă că există și jucătoare accidentate, care nu vor putea face deplasarea.

„Îmi pare rău că sunt anumite jucătoare accidentate în momentul de faţă şi nu am putut să le convoc. La nivelul portarilor, Diana Ciucă şi Yuliya Dumanska sunt accidentate, la nivel de pivot sunt Yaroslava Burlacenko şi Ana Ciolan, apoi Diana Lixăndroiu nu este recuperată după accidentarea la gleznă… deci sunt cinci jucătoare care ar fi putut face parte din naţională pentru Campionatul European. Încercăm să căutăm soluţii

Noi încercăm să ridicăm nivelul jocului. La ultimul Mondial am avut 4 victorii din 6 meciuri, aşa că nu a fost deloc rău. Nu ştiu în ultimii ani dacă naţionala României a mai reuşit 4 victorii la un turneu final. Bineînţeles că întotdeauna îţi doreşti mai mult. Sunt convins că România se va bate din nou acolo cu cele mai bune echipe”, a spus Pera.

Laslo refuză naţionala, Pera crede în tinerele talente

Pera a transmis că jucătoarea Cristina Laslo a anunţat Federaţia Română de Handbal că se retrage pe o perioadă nedeterminată de la prima reprezentativă. În aceste condiţii, ea nu mai putea fi convocată în lotul pentru Campionatul European.

„Cristina a fost pusă căpitan al echipei naţionale de către mine. Eu am avut foarte multă încredere în ea, am susţinut-o. Într-adevăr, la club au apărut anumite probleme pe care nu vreau să le discut la echipa naţională. Am introdus-o în lista lărgită de 35 de jucătoare în ideea în care Cristina poate fi o soluţie pentru Campionatul European. După Trofeul Carpaţi ea a transmis Federaţiei Române de Handbal că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la naţională. În aceste condiţii ea nu mai putea fi convocată. Îmi pare rău că a luat această decizie. Important este acum să susţinem aceste jucătoare tinere care sunt la echipa naţională şi care îşi doresc. După cum bine ştiţi, eu nu fac rabat de la indisciplină. Îmi doresc o echipă unită, îmi doresc linişte şi o atmosferă propice performanţei.

Sigur că toate discuţiile astea nu fac bine, dar sunt lucruri care se întâmplă la orice echipă. Nici la naţionala Danemarcei nu e convocată Toft, aşa cum am înţeles că şi din lotul Olandei vor lipsi jucătoare de valoare, cu nume. Deci acest lucru se întâmplă şi la alte naţionale, aşa că cel mai important este să susţinem aceste jucătoare care fac parte acum din naţionala României“, a completat selecţionerul.

Lotul României pentru CE 2024:

portari: Bianca Curmenţ (CSM Corona Braşov), Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti), Daciana Hosu (CSM Bucureşti);

extreme dreapta: Oana Borş (HC Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud);

interi dreapta: Daria Bucur (SCM Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (SCM Râmnicu Vâlcea);

centri: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Andreea Popa (HC Dunărea Brăila), Alisia Boiciuc (CSM Corona Braşov);

interi stânga: Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Sorina Grozav (CS Rapid Bucureşti), Ştefania Stoica (CS Rapid Bucureşti);

extreme stânga: Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (HC Dunărea Brăila);

pivoţi: Lorena Ostase (CS Rapid Bucureşti), Mirabela Coteţ (HC Dunărea Brăila), Ştefania Jipa (SCM Gloria Buzău).

