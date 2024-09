Se retrage un „colos“! Cristina Neagu părăsește handbalul la finalul sezonului

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a României și de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, a anunțat în această seară că la finalul actualului sezon competițional se va retrage din sport.

Cristina Neagu ar fi visat să meargă cu naționala României la Jocurile Olimpice, dar visul ei a fost spulberat iarna trecută, când tricolorele nu s-au calificat nici măcar la turneul preolimpic. Atunci a luat decizia să se retragă de la echipa națională, iar acum fostul căpitan al primei reprezentative și-a anunțat definitiv retragerea din sport.

La capătul unei cariere impresionante, după 25 de ani de handbal, Cristina Neagu își va termina aventura în handbal vara viitoare, după cum a anunțat în urmă cu scurt timp la Știrile PRO TV.

„Am un mesaj important pentru iubitorii handbalului și mai ales pentru oamenii care m-au susținut și m-au urmărit de-a lungul carierei mele. Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă, am decis asta de ceva timp, nu a fost peste noapte, m-am tot gândit la momentul potrivit, dar acesta nu e niciodată.

Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii”, a spus Neagu, în interviul oferit Andreei Esca.

Vrea să organizeze o caravană în toată țara

Neagu a anunțat că până la finalul sezonului va organiza o caravană în toată țara prin care iubitorii handbalului să poată să o mai vadă încă o dată jucând.

„Vreau să fac ceva special în acest sezon. O caravană. Va merge cu mine peste tot în orașele țării. Vom avea un spațiu special în care mă voi întâlni cu fanii după meciuri, dacă vor să mă vadă jucând ultima dată în oraşul lor, să vină alături, să ne facem poze, să primească autografe! Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele 2 medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi 4 ani în afara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii”, a mai spus Neagu.

Citește și: Jovo Lukic, uimit de Universitatea Craiova: „Aici parca sunt pe altă planetă!“