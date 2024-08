Handbal (f) / Începe Liga Florilor! SCMU Craiova îşi măsoară forţele cu CSM Slatina

Echipa feminină de handbal SCMU Craiova îşi începe aventura în noul sezon al Ligii Florilor! Formaţia pregătită de Ovidiu Mihăilă se află, practic, faţă în faţă cu un nou campionat, în care ambiţiile, aşteptările şi dorinţele sunt extrem de mari. Toate grupările din Liga Naţională s-au întărit, şi-au conturat noul lot, iar acum ne pregătim de un sezon, preconizăm noi, foarte spectaculos!

SCMU Craiova va debuta oficial sâmbătă, 31 august, în propriul fief cu CSM Slatina, o echipă nou-promovată. Meciul din prima etapă este programat la ora 18.00, iar toţi suporterii şi iubitorii de handbal din Craiova sunt aşteptaţi la Sala Polivalentă.

Rezultate bune în pre-sezon

Craiova a avut parte de mai multe jocuri de verificare în această vară, două dintre ele fiind chiar şi împotriva primei adversare din campionat, CSM Slatina. Ambele partide au fost câştigate de către craiovence, 26-22 în Bănie şi 34-29 pe malul Oltului.

De asemenea, pe lângă alte amicale, evidenţiem parcursul şi evoluţiile bune ale lui SCMU Craiova la Cupa Craiovei. Oltencele au încheiat pe primul loc şi au cucerit trofeul după două victorii (34-32 cu Gloria Buzău şi 35-31 cu SCM Vâlcea) şi un eşec (29-30 cu Brăila).

Ovidiu Mihăilă: „Îmi place să lucrez sub presiune“

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Craiovei, Ovidiu Mihăilă și jucătoarea Valentina Blazevic au prefațat disputa cu CSM Slatina.

„Ne aşteaptă un sezon dificil, asta este cert. Sper ca toate fetele care au venit să înţeleagă ce înseamnă acest club şi istoria lui. Am încredere că împreună ne vom face un parcurs liniştit în Liga Florilor, plin de reuşite şi de rezultate pe măsură. Întâlnim Slatina şi consider că jocul va fi cu totul diferit faţă de cele din perioada de pre-sezon. Este un meci de trei puncte şi fiecare îşi doreşte în startul campionatului să câştige. Va fi un meci dificil, trebuie să-l tratăm cu seriozitate şi sper ca la ora jocului să fie toată lumea pregătită din toate punctele de vedere.

Obiectivul nostru este să câştigăm fiecare meci. Teoretic avem trei meciuri consecutive accesibile la prima vedere, cu Slatina, Cisnădie şi Tg. Jiu. Sper ca pe parcurs să perfecţionăm relaţiile de joc, astfel încât să abordăm cu încredere meciurile ce vor urma. Când există un film bun, toată lumea merge să îl vadă. De aceea spun că, prin jocul pe care îl vom presta, sper să aducem lumea la Sala Polivalentă, să le demonstrăm că merită să fie alături de noi. Sunt oameni care cunosc handbalul în Craiova, iar din acest motiv sunt şi pretenţioşi. Când vin la sală, trebuie să aibă ce vedea. Eu am crescut în presiune, iar presiunea face parte din performanţă. Sunt pregătit pentru ce va urma. Îmi place să lucrez sub presiune. Nu am lucrat cu Glibko, dar am cunoscut-o. Era o persoană deosebită, cu mult bun simţ şi un adevărat profesionit. A câştigat titluri cu Vâlcea, deci e o pierdere pentru handbal. Dumnezeu să o odihnească!“, a declarat Ovidiu Mihăilă.

Blazevic: „Am încredere că ne putem bate cu oricine“

„Suntem pregătite de primul meci. Avem un lot nou, sunt foarte multe jucătoare noi, deci vom lua totul pas cu pas. Am avut o lună şi jumătate de pregătiri intense şi vom vedea ce ne rezervă viitorul. Ne trebuie timp ca să facem ca jocul nostru să arate din ce în ce mai bine. Avem un obiectiv, medalia în acest sezon, adică o clasare în primele trei locuri. Consider că şi dacă ne-am clasa în primele cinci ar fi o performanţă, pentru că ştim prea bine valoarea campionatului românesc. Avem jucătoare de calitate în lot şi am încredere că ne putem bate cu oricine în acest sezon. Avem ca un prim obiectiv trei victorii în primele trei etape. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, să desconsiderăm vreo formaţie. Am fost foarte tristă după aflarea morţii lui Glibko. Ne cunoşteam, era un om de sport excelent, un om fantastic. Am rămas fără cuvinte când am auzit“, a punctat şi Valentina Blazevic.

Citeşte şi: Rezultat uriaş pentru Gabi Ruse la US Open! A eliminat-o pe câştigătoarea de la Wimbledon