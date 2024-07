Handbal (f) / Poze, autografe şi voie bună la primul antrenament oficial al SCMU Craiova

SCM Craiova începe să se pună în mişcare. Echipa feminină de handbal a început pregătirea pentru noul sezon al Ligii Florilor, care va debuta la începutul lunii septembrie într-o formulă inedită, cu multe sportive noi, dar care promit extrem de mult! De asemenea, noutate avem şi pe banca tehnică a echipei, Ovidiu Mihăilă luându-i locul lui Bogdan Burcea, plecat la Braşov în această vară.

Jucătoarele antrenate de Mihăilă au avut parte, luni, de o zi ceva mai specială. Noile sportive care au semnat cu SCMU Craiova în această vară au oferit câteva declaraţii despre venirea lor în Bănie, iar apoi s-au alăturat și jucătoarelor mai „vechi“, pentru un antrenament deosebit, cu porțile deschise și cu publicul în tribune. Totodată, câteva cuvinte ne-a oferit şi noul antrenor al Craiovei, Ovidiu Mihăilă.

Speranţe mari pentru noul tehician

Noul tehnician al echipei din Bănie, Ovidiu Mihăilă, s-a declarat mândru şi recunoscător că poate face parte din noul proiect de la Craiova. Acesta îşi doreşte ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune cu cât se avansează în campionat.

„Mulțumesc pentru această oportunitate de a face parte din acest proiect. Sper să fie unul frumos, de viitor, să ne luptăm an de an pentru a atinge performanțele din trecut. Am cunoscut multe fete din perioada când am lucrat la Gloria Buzău, unde a fost o perioadă frumoasă, cu două calificări în cupele europene. Am analizat multe jucătoare, și am descoperit ce avem acum. Am crescut într-un mediu în care mi se cerea performanță, indiferent de valoarea lotului. Îmi doresc, ca și un obiectiv personal, să fim cel puțin la nivelul sezonului trecut, și de acolo să ne propunem mult mai sus”, a punctat Ovidiu Mihăilă.

Zeljka Nikolic: „Mă bucur din suflet că m-am întors aici“

La interviuri au fost prezente şi noile venite, Patricia Moraru şi Zeljka Nikolic. Dacă sportiva din Serbia nu este la prima experienţă la Craiova, tânăra Patricia vine cu ambiţie mare să reprezinte tricoul alb-albastru.

„Mă bucur foarte mult că am avut oportunitatea să ne întâlnim toate fetele încă de duminică. Am discutat ce am făcut prin vacanţă, ne-am cunoscut mai bine. Simt un vibe foarte bun, o atmosferă excelentă şi sper să păstrăm această notă. Avem un antrenor pe care îl cunosc de ceva timp. Este un tehnician care dă totul, mai ales când vede că şi noi ne implicăm total. Oriunde mă duc, încerc să obţin maximum posibil, atât individual, cât şi cu echipa. Este mult potenţial, pentru că avem colege cu multă experienţă. Cred că putem să ne fixăm obiective foarte mari pentru anul acesta. În momentul în care o să fim împreună şi o să lucrăm toate, cu siguranţă totul va fi aşa cum ne dorim. Momentan este devreme să vorbim de un obiectiv exact, dar cred că după vreo 5-6 etape vom putea spune mai multe“, a spus Patricia Moraru.

„Mă bucur din suflet că m-am întors aici. Sunt multe emoţii încă de la primul pas pe care l-am făcut pe parchet. Chiar şi de la intrarea în Polivalentă m-au luat fiorii, pentru că aici am trăit unul dintre cele mai bune momente din cariera mea. Finala Cupei EHF, cu cei de la Vipers, pot spune că mi-a rămas în minte. Este, în continuare, cel mai bun şi mai frumos meci din viaţa mea. Acum m-am întors, avem o echipă nouă, cu mai multe sportive care au ajuns aici odată cu mine. Cred, totodată, că vom forma o trupă puternică şi, muncind zi de zi, putem să performăm. Nu ne-am pus încă un obiectiv, dar ce este clar e că ne dorim să ne prezentăm mult mai bine decât anul trecut“, a încheiat Zeljka Nikolic.

Lot SCMU Craiova – 2024/2025:

Ćamila Mičijević (inter stânga), Željka Nikolić (extremă dreapta), Aslı İskit Çalışkan (inter stânga), Valentina Blažević (centru), Patricia Moraru (inter stânga), Andreea Mihart (inter stânga), Teodora Popescu (pivot), Katarina Džaferović (inter dreapta), Francielle da Rocha (centru), Orsolya Mozes (extremă dreapta) și Ioana Pavăl (portar), Alina Grigorie (extremă stânga), Joao Ruth (pivot), Dijana Mugosa (extremă stânga), Katarina Bojicic (pivot), Jovana Risovic (portar), Nicoleta Tudorică (inter stânga), Claudia Paşcan (inter stânga), Darly de Paula (portar).

