Retragerea unei campioane! Cristina Neagu îşi ia la revedere de la echipa naţională

Marți seară, la revenirea în țară, Cristina Neagu (35 de ani), și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională de handbal feminin, în contextul în care ultimul ei vis, calificarea la Jocurile Olimpice, nu mai este realizabil. Cu această ocazie, interul lui CSM București a făcut o recapitulare a carierei la națională și a numit meciul care îi dă și acum coșmaruri.

„Sunt 17 ani de când joc pentru echipa națională, în care am dat totul. În acest timp am și suferit două accidentări grave. Ce am reușit, două medalii, niște locuri bune, 4 și 5… timpul ne va spune dacă a fost mult sau puțin. Ce pot spune cu certitudine este că ce am făcut pentru echipa națională și în carieră va rămâne în istorie. Am spus dinainte că va fi ultimul Campionat Mondial pentru mine și că îmi doream enorm să ajung la Jocurile Olimpice. Ar fi fost extraordinar pentru cariera mea la echipa națională.

Spun eu că am făcut multe lucruri frumoase pentru echipa națională. Unii le văd, alții mai puțin, dar am venit mereu cu inima deschisă, am dat tot ce am putut. Am venit și cu capul «rupt», și cu picioarele «rupte», drept dovadă am rămas lângă echipă și în perioada asta. Nu am niciun regret, iubesc echipa națională, am iubit-o mereu mai mult decât orice altă echipă. A fost la cel mai înalt nivel pentru mine”, a declarat Cristina.

Nu se uită meciul cu Cehia, din 2017

Cristina admite că există un meci care încă o bântuie. Este vorba despre duelul împotriva Cehiei de la Campionatul Mondial din 2017, din faza optimilor de finală, pe care România l-a pierdut la limită, 27-28, după ce avea 3 goluri în față la pauză. Neagu a înscris de 13 ori în acea partidă, insuficient pentru ca România să avanseze în sferturile competiției, informează Gsp.

„Reconstrucția a început cumva din 2016, când nume importante s-au retras de la echipa națională. Totuși, am reușit să facem o echipă bună, să obținem, cel puțin în perioada 2016-2018, rezultate bune, chiar dacă la Mondialul din 2017 am ieșit pe locul 10. Cred că și acum mai am coșmaruri cu meciul împotriva Cehiei. Nu îmi imaginez ce înseamnă schimbul de generație, că nu avem 10 jucătoare trecute de 35 de ani. Alte echipe au jucătoare trecute de 35 de ani care joacă la cel mai înalt nivel și sunt apreciate. Ce știu este că îmi doresc ca echipa națională să revină sus”, a mai spus Cristina

Cristina Neagu, desemnată de 4 ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume, și-a încheiat oficial cariera la echipa națională, alături de care a cucerit două medalii, bronzul la Campionatul European din 2010 și la Mondialul din 2015. Cristina și-a încheiat cariera internațională cu apariții la 7 Campionate Mondiale pentru România, în care a înscris 250 de goluri.

