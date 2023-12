Handbal / Bucurie și mult focus în tabăra României după victoria cu Chile

Interul dreapta Alicia Gogîrlă a declarat, vineri, după meciul cu Chile, că se bucură că a făcut pasul către echipa naţională şi că a putut să-şi ajute colegele.

„Este minunat, am avut parte de sentimente de care nu credeam că o să am parte prea curând. Şi mă bucur că am reuşit să fac pasul la naţională şi că am reuşit să le ajut pe fete cu puterea pe care am avut-o”, a declarat Gogîrlă, citată de Agerpres.

„Familia e cel mai important lucru în viaţă, pentru că nu există alte persoane care pot fi mai aproape de tine, la bine şi la greu, când eşti în apogeul carierei, şi pot să spun că ai mei au fost întotdeauna aproape de mine. Împreună cu fratele meu, care este cel mai mare suporter al meu şi nu pot să trăiesc fără familia asta”, a mai spus fiica fostei internaţionale Simona Gogîrlă.

Buceschi: „Vrem să luăm punctele cu Serbia“

Eliza Buceschi a fost aleasă cea mai bună jucătoare a meciului, cu 6 goluri marcate în partida cu Chile. Centrul României a declarat în conferinţa de presă că îşi doreşte ca în partida următoare, cu Serbia, România să reuşească să îşi asigure prezenţa în grupele principale.

„Cred că a fost un prim meci foarte bun pentru noi. Suntem foarte bucuroase să ne aflăm aici la Campionatul Mondial. Ştim că urmează meciuri grele pentru noi, cu Serbia şi Danemarca, atunci când vom evolua cu arena plină, dar cred că totul va fi minunat. Pentru noi este important următorul meci cu Serbia, vrem să luăm punctele şi să ne asigurăm prezenţa în grupa următoare. În ceea ce priveşte meciul cu Danemarca ştim că ele se luptă la titlu, dar vom lupta şi vrem să facem un meci bun”, a declarat Buceschi.

România va întâlni în următoarele partide Serbia (3 decembrie) şi Danemarca (5 decembrie).

