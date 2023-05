Constantin Din salută prezenţa lui CSM Bucureşti şi Rapid în sferturile Ligii

Rapid şi CSM Bucureşti au realizat performanţa de a fi prezente în sferturile Ligii Campionilor, ceea ce este un mare plus pentru handbalul românesc. Prezenţa echipelor în această fază a competiţiei „supreme“ este considerată de preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, o mare performanţă, indiferent dacă formaţiile bucureştene vor reuşi sau nu calificarea în Final Four.

„Liga Campionilor este o competiţie fabuloasă, o competiţie extraordinară. Şi faptul că noi am avut două echipe calificate în sferturile Ligii Campionilor este deja o performanţă. În sport trebuie să ne bucurăm de orice meci. Dacă vom reuşi să câştigăm, vom fi mai fericiţi, dacă nu, mergem înainte să devenim mai buni pentru sezonul următor”, a declarat Din, citat de Agerpres.

Misiune complicată în sferturi

Fostul mare handbalist român, Ştefan Birtalan, consideră că CSM Bucureşti ar avea şanse mai mari să reuşească pătrunderea în Final Four-ul Ligii Campionilor.

„Este foarte dificil să spun dacă CSM şi Rapid pot să se califice în Final Four. Am văzut prima etapă, pentru Rapid este foarte greu, nu cred că ar putea avea şanse. CSM Bucureşti are şansa de a reveni, deşi cinci goluri sunt multe. Pentru că întâlneşte o echipă foarte bună, ştiam de la început ca e un meci foarte greu. Jucând mult mai bine decât au făcut-o în primul meci să sperăm că vor ajunge în primele patru. Dar să nu uităm că aceasta este deja o mare performanţă, pentru că România a avut două echipe între primele opt echipe din lume, pentru că în Champions League sunt clar cele mai bune echipe din lume. Deci, noi şi Ungaria am avut câte două echipe şi este foarte important acest lucru. Să sperăm că vor avea ziua cea bună şi să învingă în cel de-al doilea meci”, a afirmat Birtalan.

