SCM Craiova primeşte vizita Zalăului în ultimul meci din 2022

Echipa feminină de handbal SCM Craiova va disputa, joi dimineaţă, ultimul meci oficial din campionat în acest an. În Sala Polivalentă din Bănie va poposi HC Zalău, iar disputa dintre cele două rivale va avea loc de la ora 11.30. Meciul va conta pentru etapa a 11-a din Liga Florilor.

Craiova a bifat în runda precedentă cea mai importantă victorie din acest sezon, pe terenul Măgurei Cisnădie, scor 28-27. A fost o victorie mare, având în vedere arbitrajul tendenţios din repriza secundă. Acum, oltencele au un moral mult mai bun şi îşi doresc să încheie anul cu o victorie şi să mai salte un pic în clasament.

Stanciu: „Trebuie să construim ceea ce am început la Cisnădie“

Antrenorul secund al Craiovei, Florentina Stanciu şi jucătoarea Ana Maria Ţicu au prefaţat duelul cu Zalău, de joi dimineaţă şi au menţionat că echipa îşi doreşte să-şi menţină ritmul bun şi să bifeze a doua victorie consecutivă.

„Eram datoare pentru toată lumea cu o victorie importantă, aşa cum a fost cea de la Cisnădie. Mă bucur că fetele s-au adunat, că şi-au arătat adevărata valoare. Sunt puncte extrem de bine venite, aveam nevoie de o gură de oxigen, iar acum privim cu încredere înainte. Joi vom avea parte de un joc dificil cu Zalăul. Şi ei au nevoie de puncte, iar din acest motiv echipa noastră trebuie să rămână montată şi să construiască în continuare ceea ce a început la Cisnădie“, a spus antrenorul secund, Florentina Stanciu.

„Meciul trecut, cel de la Cisnădie, a fost extrem de greu şi mă bucur că ne-am adunat şi am propus un handbal de calitate. Asta este adevărata valoare a echipei. Am trecut printr-o perioadă grea, am pierdut meciuri importante, dar va fi altfel pe viitor. Joi dăm peste Zalău, ne dorim victoria şi vom face totul pentru a câştiga. Aşteptăm publicul la sală să ne susţină şi să fie alături de noi“, a punctat şi Ana Maria Ţicu.

