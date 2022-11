Bianca Bazaliu nu face față felicitărilor: „Mă simt foarte onorată să am atâtea mesaje!“

Bianca Bazaliu a devenit super vedeta României, iar jucătoarea noastră a recunoscut că a fost asaltată cu mesaje, după golul fabulos marcat în poarta Spaniei. Sportiva noastră a ținut să le mulțumească fanilor pentru mesaje.

„Am auzit că reușita mea face înconjurul lumii, este foarte tare! Cel mai tare este, în primul rând, că am reușit să luăm cele două puncte și sunt foarte mândră de echipă, că am luptat până la final și nu am renunțat. Vreau să le felicit și să le mulțumesc (n.n. colegelor). Mă simt foarte onorată să am atâtea mesaje și story-uri pe internet. Le mulțumesc tuturor și îmi cer scuze că nu pot să răspund la toate mesajele, dar le-am citit și vreau să le mulțumesc”, a spus Bazaliu, citată de Prosport.

Pentru a se califica miraculos în semifinale, tricolorele trebuie să obțină neapărat două victorii din cele două jocuri rămase, cu Muntenegru și Germania, pe 15, respectiv 16 noiembrie. Dacă acest lucru se va și întâmpla, România mai are nevoie și de alte trei aspecte. Franța, liderul grupei, trebuie să își câștige toate jocurile rămase, Muntenegru, în schimb, să piardă cele două partide pe care le mai are de disputat, iar Olanda să învingă Muntenegru, dar să piardă împotiva Spaniei.

