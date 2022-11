Ana Maria Ţicu e gata să rupă, din nou, plasele

Iubitorii handbalului din Bănie au primit cu bucurie vestea că Ana Maria Ţicu, una dintre cele mai importante şi iubite sportive de la SCM Craiova, a revenit pe teren într-un meci oficial după o pauză considerabilă. Handbalista de 30 de ani s-a accidentat grav în ianuarie 2022, într-un amical cu Rapid, când şi-a rupt tendonul lui Ahile, şi a revenit pe teren în 14 octombrie, într-un meci în Capitală, împotriva formaţiei CSM Bucureşti, încheiat 35-25. Ţicu a marcat 6 dintre golurile oltencelor, dar marele câştig l-a reprezentat eliminarea fricii.

„A fost o accidentare destul de grea şi de lungă. E bine că am trecut şi peste asta şi mă bucur că am reuşit să reintru la joc. Bine, nu am intrat ca să fac eu neapărat nu ştiu ce, să joc la un potenţial de 100%, pentru că nu se putea. A fost mai mult un antrenament pentru mine. Am şi vorbit înainte cu staff-ul şi am decis că o să joc cât pot. A fost destul de obositor, dar mă bucur că am putut să ajut echipa. Sincer, mi-a fost teamă la primul meci. La antrenamente nu, pentru că am luat-o treptat, uşor, dar la meci am avut ceva emoţii. Mă gândeam că o să mă doară piciorul şi că nu o să mai pot practica handbal la capacitate maximă. Mă bucur foarte mult că totul a ieşit bine, pentru că m-am gândit foarte mult la cum mă voi prezenta după această accidentare. Mi-am propus să trec peste, să fiu puternică şi să fac ce ştiu şi ce îmi place foarte mult“, a declarat Ţicu, pentru GdS Sport.

„Nu mă consider ghinionistă“

Aceasta ne-a explicat că nu se simte ghinionistă, ţinând cont că nu este la prima accidentare gravă şi de lungă durată. În urmă cu trei ani, într-un meci de pe teren propriu cu Minaur Baia Mare, Ana Maria Ţicu şi-a rupt mâna dreaptă. Ea a ratat atunci meciurile Craiovei din cupele europene, precum şi turneul final Euro 2018, fiind selecţionată de spaniolul Martin Ambros. Ana Maria, fostă Apipie, a revenit pe teren în mai 2019, după o jumătate de an de pauză.

„În ianuarie s-a întâmplat şi am intrat la antrenament undeva în septembrie. Am mai stat ceva în tribună, pentru că nu puteam să intru direct la meciuri. Aveam nevoie de o acomodare cu mingea, la efort… Cam două luni a durat până m-am simţit puternică. Am avut parte de accidentări destul de dure, ce-i drept. Am avut la genunchi, tibia ruptă, apoi cotul, tendonul şi ligamentul, acum din nou tendonul la picior. Aşa a fost să se întâmple şi mă bucur că nu a fost mai rău. Şi atunci, cu mâna, putea fi mult mai rău… Încerc să iau partea bună şi să mă gândesc că revin mai puternică. Asta-i viaţa de sportiv, frumoasă, dar foarte grea. Din tribună pare totul uşor şi de aceea tendinţa multora e să critice, dar pe mine mă întăresc toate acestea“, a punctat handbalista grupării SCM Craiova.

„Îmi place foarte mult să desenez“

Cum a trecut perioada de convalescenţă?

„Primele două luni au fost destul de grele. E cel mai greu pentru un sportiv să nu se poată mişca. Să stai pur şi simplu în pat zile în şir nu-i uşor deloc. Dacă la accidentarea de la mână reuşeam să mă deplasez şi să mai fac anumite chestii, atunci când eşti operată la picior chiar nu poţi să faci nimic. Depinzi foarte mult de cei din jurul tău. Pe această cale vreau să mulţumesc familiei, prietenilor, colegelor, dar şi lui Alin Burileanu, care s-a ocupat de recuperarea mea. Îi mulţumesc din suflet, pentru că fără el nu aş fi reuşit. Recuperarea înseamnă cam 4-5 ore pe zi, deci a fost răbdător“, a spus Ţicu, dezvăluindu-ne şi cu ce şi-a umplut timpul: „Mi-am ocupat timpul cu cititul şi cu filme. Am mai şi desenat, pentru că am o înclinaţie spre desenul în creion, aşa cum am făcut şi în pandemie. Nu am făcut cursuri, dar îmi place foarte mult să desenez“.

„E o senzaţie destul de grea, ai sări de pe scaun în teren“

În plan sportiv, Ana Maria Ţicu spune că i-a fost greu pe marginea terenului şi că bucuria revenirii a fost mare.

„E cel mai greu lucru să stai departe şi să nu poţi intra pe teren. E o senzaţie aiurea. Ai sări de pe scaun, în teren. Colegele au fost foarte fericite când am intrat la primul antrenament, dar şi eu la fel. De când aşteptam… Şi domnul profesor Burcea mi-a spus că se bucură foarte mult că m-am întors pe teren şi că sunt bine“, a afirmat Ţicu, vorbind apoi despre schimbările din staff-ul tehnic şi despre echipă.

„Da, fosta noastră colegă, Flori Stanciu, este alături de noi din altă postură, cea de secund, şi ne bucurăm foarte mult pentru ea. Ne ajută foarte mult. Este altceva să vorbeşti cu ea şi să-i explici problemele. Parcă înţelege altfel, pentru că te ştie şi ştie cum este în teren. La început a fost puţin ciudat, dar acum e ok, i-am înţeles statutul. Echipa mi s-a părut ok, chiar dacă sunt multe fete noi. Este o echipă în formare şi este nevoie de omogenitate, de multe meciuri împreună. Cred că vom face o treabă bună. Campionatul s-a întărit! Ca în fiecare an, echipele şi-au adus jucătoare puternice şi sunt multe surprize. Ne putem aştepta la orice în acest campionat. Orice meci se joacă până în ultima clipă. Cât despre echipa noastră, îmi doresc foarte mult să terminăm în primele cinci, acesta fiind şi obiectivul nostru. Îmi doresc enorm să luptăm din nou în cupele europene“, a încheiat Ana Maria Ţicu.

