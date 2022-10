Handbaliştii Craiovei au pierdut un meci încrâncenat la Reşiţa

Echipa masculină de handbal a Universităţii Craiova are ceva probleme de efectiv în acest start de sezon din Divizia A, Seria C, iar acest lucru se vede şi în teren. Gruparea pregătită de Cătălin Popescu şi Costin Dumitrescu a cedat în weekend şi pe terenul formaţiei din Reşiţa, scor 35-26 şi astfel au înregistrat cel de-al treilea eşec din campionat. Singura victoria a venit în meciul cu SCM Timişoara (42-39).

Duelul de la Reşiţa a fost unul încrâncenat, cu multe agresivităţi inutile şi cu faze controversate. Gazdele s-au impus la nouă goluri diferenţă la capătul unui joc în care s-au aflat în permanenţă la conducere pe tabelă şi au urcat pe prima poziţie în clasament. La fel ca şi în precedentele jocuri, echipa din Bănie nu a dispus de întreg lotul, mai mulţi jucători fiind accidentaţi sau indisponibili.

Problemele de efectiv se resimt în teren

Contactat de GdS, Costin Dumitrescu a explicat care sunt problemele de la club din acest moment şi ce a făcut ca rezultatele de până acum să nu fie pe gustul tuturor. Totodată, acesta a menţionat faptul că şi-ar mai dori un „suflu nou“ la echipă, unul sau doi sportivi care să aducă plusvaloare.

„A fost o plăcere să revin pe bancă la echipa de handbal. Cred că şi băieţii au aceleaşi sentimente şi spun asta pentru că s-a văzut chimia noastră în scurtul cantonament pe care l-am avut în vară. Problema este că echipa din teren nu e cea dorită. Radu Guşatu e în recuperare după o operaţie la genunchi, Codruţ Păun are ceva probleme care îl ţin departe de parchet şi mai sunt şi alţii care sunt în investigaţii medicale. Jumătate de echipă nu o avem în teren, dar am spus că target-ul meu personal este să ridic valoarea individuală a băieţilor şi, implicit, a echipei. Sper ca în două săptămâni să aliniem echipa dorită şi totul să meargă din ce în ce mai bine.

Am avut un start ezitant, am pierdut la ultima fază cu Tg. Jiu un meci cu peste 30 de ratări. La Oradea am avut un efectiv minin şi tot ne-am ţinut de ei, iar apoi am câştigat spectaculos cu SCM Timişoara. A urmat un meci urât la Reşiţa, cu tente de agresivitate, pe care l-am pierdut, în cele din urmă. O să vină şi victoriile frumoase, dar trebuie să muncim în continuare cu aceeaşi dăruire. Aştept una-două achiziţii în iarnă, pentru că avem un post de care nu sunt mulţumit deloc şi încă vreo două la care nu avem dublaj. În handbal mai apar accidentări şi nu avem cu ce să suplinim locul lipsă în astfel de caz. Suntem pregătiţi să mai primim sportivi care să aducă plusvaloare echipei“, a spus Costin Dumitrescu.

