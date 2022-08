Accidentările dau totul peste cap la SCM! Transfer de urgenţă înainte de startul sezonului

Problemele şi ghinioanele nu ocolesc deloc SCM Craiova. După un sezon 2021/2022 în care accidentările s-au ţinut lanţ de formaţia alb-albastră, se pare că nici în acest an nu s-au schimbat prea multe.

În perioada 4-6 august, în Sala Polivalentă a avut loc Cupa Craiovei, competiţie la care echipa organizatoare s-a clasat pe locul al treilea. Veştile deloc plăcute nu sunt legate de rezultatul final şi de jocul prestat, per total, de echipa lui Bogdan Burcea, ci de cele două accidentări grave ale sportivelor din lotul craiovean. Portarul Anastasija Babović şi Ana Paula Rodrigues sunt cele două handbaliste care vor lipsi o perioadă îndelungată, asta după ce rezultatele investigaţiilor finale au fost crunte: ruptură a ligamentului încrucișat, respectiv fractură cervicală.

„În urma investigațiilor medicale ale jucătoarelor Anastasija Babović și Ana Paula Rodrigues, vă anunțăm că veștile nu sunt deloc îmbucurătoare. Babovic are o ruptură a ligamentului încrucișat și va lipsi o perioadă îndelungată de pe teren. De partea cealaltă, Rodrigues are o fractură cervicală. Ambele accidentări au venit în urma meciurior din cadrul Cupei Craiovei. Se fac eforturi ca ultima să fie cât mai repede aptă pentru meciurile oficiale. Personalul medical al clubului nostru a petrecut două nopți în spital, fiind alături de cele două jucătoare. Suntem alături de sportivele noastre și ne dorim să le revedem cât mai repede pe parchet. Multă sănătate, Anastasija și Ana Paula!“, se arată şi în comunicatul SCM.

Transfer de urgenţă înainte de startul sezonului

SCM nu se mai poate baza, acum, pe serviciile Anastasijei Babović (portar) o bună perioadă de timp, astfel că cei din conducerea clubului au luat măsuri rapide. Imediat după aflarea verdictului final, s-au început negocierile cu un alt portar, iar în cursul zilei de luni s-a şi parafat un nou contract. Este vorba de o internaţională, mai exact portarul selecţionatei din Angola, Helena Sousa!

Helena are 27 de ani, măsoară 1.90 m și vine în Bănie pentru a întări echipa! Noua jucătoare a Craiovei este o prezență obișnuită în reprezentativa Angolei. Aceasta a participat la Campionatul Mondial din 2019 și la Jocurile Africane din același an.

Adrian Cosman: „Toţi suntem supăraţi de ceea ce se întâmplă la noi“

Contactat de GdS, directorul SCM, Adrian Cosman, a vorbit despre ceea ce se întâmplă la club şi a recunoscut că toate aceste neşanse deja dau mari bătăi de cap în cadrul echipei.

„Sper ca Ana Paula să revină cât se poate de repede, chiar la începutul campionatului. De partea cealaltă, Anastasija va lipsi mult, pentru că are ruptură la ligament, iar recuperarea durează. Ideea este că startul noului sezon bate la uşă, aşa că am luat repede măsuri, astfel încât să nu sufere lotul. Imediat după accidentarea ei am contactat-o pe Helena Sousa, portarul naţionalei Angolei. A semnat cu noi şi e totul în regulă. Săptămâna aceasta va veni la Craiova şi va începe antrenamentele cu echipa.

Este o situaţie delicată din nou, toţi suntem supăraţi de ceea ce se întâmplă la noi. Parcă această echipă este blestemată, an de an avem parte de accidentări grave. Dacă ar fi vorba de o proastă pregătire fizică, am înţelege şi am lua măsuri, dar ceea ce se întâmplă nu ţine de noi sau de jucătoare, ci de ghinionul care nu ne lasă deloc“, a declarat Adrian Cosman.

