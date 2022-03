SCM Craiova – CSM Bucureşti, derbiul începutului de weekend

Handbalistele de la SCM Craiova vor avea parte de un meci pe cât de interesant, pe atât de dificil în startul weekendului. Vineri, de la ora 18.00, în Sala Polivalentă va veni CSM Bucureşti, fosta campioană a României şi ocupanta locului secund din actuala ediţie a Ligii Florilor. Partida va fi una mai mult decât atractivă, mai ales că cele două rivale sunt şi într-o formă destul de bună înaintea jocului direct. Meciul va conta pentru etapa a 20-a.

„Va fi mai mult decât greu“

Costin Dumitrescu a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre derbiul din această rundă, cu CSM Bucureşti, şi a mărturisit că a venit momentul ca sportivele care nu au „rupt gura târgului“ în acest sezon să intre în prim plan.

„Suntem în faţa unui meci foarte greu, cu CSM Bucureşti, o echipă emblemă a handbalului românesc, cu o istorie deosebită. Când joci împotriva unei asemenea echipe, meciul are o însemnătate apare. Cine câştigă cu CSM, caută puncte greu de obţinut, foarte importante. Va fi mai mult decât greu şi din cauza absenţelor pe care le avem. Cine ştie care ar fi fost soarta din acest sezon dacă am fi avut pe tot parcursul anului doar două dintre cele accidentate, şi anume Cristina Burcea şi Ana Maria Ţicu. Sunt atât de importante pentru Craiova, încât cuvintele sunt prea sărace.

Pe de altă parte, trebuie să luăm în seamă că CSM are în componenţă jucătoare de talie mondială, ce pot rezolva jocul pe acţiuni individuale. La Brăila, unde am produs surpriza, am avut-o pe Bak în formă maximă, dar de atunci nici ea nu este în toate forţele. Aşteptăm ca cele din planul doi să prindă curaj şi să apuce cu două mâini şansele pe care le vor avea de acum înainte. Până la urmă, în sport trebuie să îţi aştepţi şansa şi să profiţi din plin de ea“, a declarat Costin Dumitrescu.

Cristina Zamfir, departe de parchet o bună perioadă de timp

„Secundul“ Craiovei a anunţat şi ce fel de accidentare a suferit Cristina Zamfir, în deplasarea de la Baia Mare.

„Va fi dificil să umplem acel gol lăsat de Cristina. Încercăm ca, din acel moment nefericit, să acoperim acel gol, dar e foarte greu, pentru că peste noapte nu putem scoate sportive care să facă defensiva pe care o făcea Zamfir. Timpul de refacere al Cristinei va fi extrem de lung. Are ligamente încrucişate, colaterale, dar mai multe vom afla în perioada următoare. Chiar şi în condiţiile actuale, aşteptăm ca oamenii să-şi recâştige plăcerea de a veni la sală, la handbal şi să ne susţină“, a adăugat „Deme“.

