Dumitrescu: „Punctele şi sănătatea jucătoarelor au fost principalele obiective cu Deva“

SCM Craiova a dispus fără probleme de Deva, miercuri seară, scor 33-24, iar emoţiile privind retrogradarea s-au cam risipit.

Antrenorul secund al grupării alb-albastre, Costin Dumitrescu, s-a arătat mulţumit de ceea ce elevele sale au prestat pe teren miercuri seară şi se bucură că toată lumea a ieşit sănătoasă de pe teren. De asemenea, acesta salută pauza competiţională care urmează şi speră ca între timp să se mai refacă şi alte sportive.

„Ne-am respectat blazonul, am jucat serios şi am câştigat fără dubii. Întotdeauna sunt ceva emoţii la genul acesta de meciuri, pentru că motivaţia este mai greu de găsit. Am atras atenţia înainte de acest meci că punctele sunt atât de importante încât nu există loc de pardon. Fetele şi-au făcut fatoria în teren, iar victoria a fost mai mult decât clară. Principalele obiective pentru acest joc au fost punctele şi sănătatea jucătoarelor. Pe lângă faptul că toată lumea a intrat pe teren, inclusiv cele mici s-au bucurat de goluri şi de faptul că au văzut pe pielea lor cum este să joci în prima divizie. Urmează, acum, o pauză competiţională care prinde bine, pentru că mai putem recupera, pe cât se poate, din jucătoare. Sperăm să revenim cu forţe proaspete şi să fim focusaţi pe muncă şi rezultate“, a declarat Costin Dumitrescu.

„Felicit fetele pentru victoria cu Deva. Ne bucurăm de cele trei puncte, dar acum va urma o mică pauză. Noi ne vom antrena continuu şi ne vom pregăti pentru ceea ce va urma din luna martie. În repriza a doua a intervenit şi oboseala, dar şi o oarecare relaxare, de aceea nu am mai mărit avantajul pe tabelă“, a spus şi Adina Cace.

