Universitatea Craiova a pierdut la Sânnicolau după un meci cu probleme de arbitraj

După victoria mare, de la mijlocul săptămânii trecute, cu CSM Reşiţa, handbaliştii Craiovei au avut parte de un nou meci extrem de tare, în deplasare de această dată, la Sânnicolau. Şi cum de fiecare dată partidele directe dintre cele două echipe au iscat mai multe controverse, şi de această dată au fost mai multe probleme, în special de arbitraj. Gazdele de la Sânnicolau s-au impus la trei goluri, scor 35-32, după un meci plin de tensiune, în care alb-albaştrii au acuzat şi o viciere de rezultat. Partida a contat pentru etapa a 10-a din Divizia A, Seria C.

Meciul a debutat sub semnul echilibrului, ambele competitoare încercând să-şi intre treptat în ritm. Oltenii au avut iniţiativa în primele 30 de minute şi s-au aflat mai mereu cu un pas în faţa adversarilor, pe care îi şi conduceau cu un gol la intrarea la cabine, scor 16-15. La reluare, gazdele au început să joace agresiv şi, împişi de la spate şi de către arbitrii întâlnirii, care au luat mai multe decizii destul de ciudate, au trecut în faţă pe tabelă. Până la final s-a continuat în acelaşi ritm, cu Sânnicolau la conducere pe tabelă, iar oltenii lui Popescu nu au putut face faţă tuturor factorilor adiţionali şi au cedat, scor 35-32.

Cătălin Popescu: „Viciere de rezultat, au fost peste 20 de greşeli grave“

La finalul partidei, antrenorul grupării din Bănie a răbufnit şi a declarat pentru GdS că rezultatul este unul mincinos, iar arbitri întâlnirii au viciat desfăşurarea jocului.

„Pe lângă faptul că startul meciului s-a tot întârziat din cauza anumitor factori şi s-a început ceva mai târziu, am avut parte şi de un arbitraj ostil. Prima repriză a fost aşa, mai normală, fără multe erori. În partea secundă, arbitrii au făcut tot posibilul să-i ducă pe cei de la Sânnicolau la cinci goluri peste noi, să fie siguri de victorie.

Nouă ne-au dat multe eliminări, ajunsesem să jucăm şi în patru oameni. M-am uitat peste reluarea jocului şi am constatat că au fost peste 20 de greşeli grave împotriva noastră în acest meci. Este inadmisibil aşa ceva! Este clar viciere de rezultat şi ar trebui să iau măsuri în perioada imediat următoare, pentru că nu se poate întâmpla acest lucru la fiecare meci direct din deplasare. Când ai mei erau pe aruncare şi au fost împişi, nu s-a acordat nimic. La fel şi când era apărare în semicerc, nu se dădea 7 metri. De partea cealaltă, nici nu mai încape în discuţie. Barem de paşi nu mai zic…“, a declarat Cătălin Popescu, pentru GdS.

„Trebuie să fim ceva mai buni decât Reşiţa până la final“

Pentru a încheia pe locul al doilea în clasamentul Diviziei A, Seria C, alb-albaştrii au nevoie de un parcurs mai bun decât al Reşiţei în ultimele patru etape. Misiunea va fi una extrem de complicată, având în vedere că Universitatea mai are meci şi cu liderul CSU Oradea.

De asemenea, Cătălin Popescu a mărturisit că are semne de întrebare şi după partida dintre Reşiţa şi Oradea, încheiată cu victoria gazdelor.

„Semne de întrebare am şi despre desfăşurarea partidei dintre Reşiţa şi Oradea. Am înţeles că bihorenii au avut vreo patru sportivi titulari accidentaţi, dar deja nu-şi mai are sensul să tot comentez. Mai sunt etape, dar e complicat. Reşiţa are la Sânnicolau acum, iar pentru noi ar conta foarte mult dacă ar pierde, pentru că după vor întâlni doar echipe din partea de jos a clasamentului.

De asemenea, noi trebuie să ne facem treaba până la final şi să nu ne mai împiedicăm, chiar dacă avem meci şi cu Oradea. Dacă noi şi Reşiţa mergem cap la cap până la final, rămân ei cu un punct peste noi. Deci trebuie să fim ceva mai buni în aceste ultime patru meciuri. Cum Oradea a pierdut la Reşiţa, aşa pot pierde şi la noi. Până atunci, avem meciuri cu ambele echipe din Timişoara şi trebuie să câştigăm clar!“, a mai punctat Cătălin Popescu.

