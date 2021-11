Universitatea Craiova – CSM Reşiţa, duel direct pentru locul doi

Handbalul masculin din Divizia A, Seria C revine de miercuri cu unul dintre cele mai aşteptate şi mai importante meciuri ale seriei. Universitatea Craiova va primi vizita formaţiei CSM Reşiţa, într-o partidă posibil decisivă pentru locul al doilea. Duelul se va disputa în sala „Ion Constantinescu“, de la ora 16.00.

Înaintea duelului direct, cele două rivale sunt şi vecine de clasament, la diferenţă de doar un punct. Universitatea a bifat cinci victorii, un egal şi un eşec până în prezent, iar cu o victorie miercuri după amiază îşi consolidează, pentru moment, locul secund. De partea cealaltă, Reşiţa va încerca să-şi păstreze locul al doilea, mai ales că are şi un avantaj moral după succesul zdrobitor din tur (48-31).

Cătă Popescu a pregătit special acest duel

Tehnicianul formaţiei oltene, Cătălin Popescu, a declarat pentru GdS că în ultimele zile echipa a pus la punct defensiva, pentru a nu se mai repeta dezastrul din meciul tur. De asemenea, acesta a mărturisit că are încredere în potenţialul elevilor săi şi că se gândeşte doar la victorie cu Reşiţa.

„Ţinând cont de faptul că cei de la Reşiţa au reuşit doar un egal acasă cu Timişoara, încrederea noastră a crescut. Avem speranţe mari că putem să câştigăm acest meci şi să îi devansăm în clasament. În acel moment, altfel vom vedea lucrurile. Dar, normal, va fi un duel extrem de greu, şi de aceea am încercat zilele astea să punem la punct anumite lucruri legate de tactică, pentru că acolo ne-au surprins puţin cu apărarea. Vrem să luăm măsuri, să nu mai avem problemele pe care le-am întâlnit atunci. Nici nu mă gândesc la un alt rezultat în afară de victorie. Repet acum, dar ce s-a întâmplat la Reşiţa se repetă o dată la cinci ani, este o raritate. Cert este că ei nu au o echipă pe care să nu o putem învinge, mai ales că jucăm acasă“, a declarat antrenorul Craiovei.

„Trebuie câştigate partidele cu Reşiţa şi Sânnicolau“

Cătă Popescu a menţionat că obiectivul echipei din această săptămână este să câştige ambele partide, şi cu Reşiţa şi cu Sânnicolau.

„Băieţii sunt foarte motivaţi. Înainte de meciul cu Tg. Jiu am discutat de această triplă şi am ajuns la comun acord că trebuie câştigate şi partidele cu Reşiţa şi Sânnicolau pentru a fi în obiectiv. Dacă nu vom lua maximum de puncte, lucrurile se complică, pentru că diferenţa de puncte între echipe este destul de mică şi va conta, apoi, golaverajul. Un egal nu ne ajută cu nimic în meciul cu Reşiţa. Avem un program complicat, la Sânnicolau, la SCM Timişoara, acasă cu Oradea. Sper să fie benefic faptul că aceste partide se desfăşoară într-un timp foarte scurt, iar băieţii sunt în „priză“. Cu siguranţă nu ne asigurăm locul al doilea în cazul succesului cu Reşiţa, dar am deveni principalii favoriţi pentru locul al doilea. Mai sunt şi alte meciuri în care se pot întâmpla multe atât la noi, cât şi la ei“, a adăugat Cătălin Popescu.

Codruţ Păun: „Avem potenţialul şi valoarea necesară pentru a ne impune“

Şi Codruţ Păun, jucătorul Craiovei, consideră că echipa sa poate obţine victoria cu Reşiţa şi astfel să „spele“ ruşinea din tur.

„Suntem pregătiţi şi motivaţi pentru duelul cu Reşiţa. Ne-am antrenat cu toţii zilele astea la capacitate maximă şi ne gândim doar la victorie, pentru că este nevoie. 100% avem potenţialul şi valoarea necesară pentru a ne impune şi acum, dar şi cu Sânnicolau, în weekend. Reşiţa o să vină motivată la noi, pentru că a remizat cu Timişoara şi cu siguranţă va fi un meci de luptă. În tur a fost o pură întâmplare că am luat bătaie la o asemenea diferenţă, nu se va mai întâmpla aşa ceva. În rest, nici ei nu au excelat în campionat, victoriile nu au fost atât de clare, aşa că nu încape în discuţie că jucăm la victorie“, a punctat Codruţ Păun.

