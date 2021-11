SCM Vâlcea are prima şansă de calificare în grupele EHF după 34-28 cu Bera Bera

SCM Râmnicu Vâlcea a învins echipa spaniolă Super Amara Bera Bera, cu scorul de 34-28 (13-16), sâmbătă, pe teren propriu, în prima manşă a turului al treilea preliminar din EHF.

SCM a făcut o repriză secundă de excepţie, revenind de la trei goluri la pauză. Începutul de meci a fost catastrofal, formaţia iberică având 7-1 în min. 9. Echipa vâlceană a reuşit să întoarcă scorul în repriza a doua şi a câştigat la o diferenţă confortabilă de şase goluri.

Pentru echipa antrenată de Bent Dahl au marcat Asma Elghaoui (8 goluri), Irina Glibko (10), Kristina Liscevic (6), Olga Gorşenina (4), Cristina Florica (3), Mireya Gonzalez Alvarez (1), Evghenia Levcenko (1), Bobana Klikovac (1).

„Am început inexplicabil de slab, deși eram foarte bine pregătiți pentru acest meci, și din punct de vedere teoretic, pentru jocul cu o echipă spaniolă, iar Bera Bera este o echipă care joacă bine. Am fost un pic poate șocați la început, la nivel individual, când am văzut ce ni se întâmplă. Apoi, am început să folosim timpul mai bine, dar sunt foarte mândru de fete că nu-au pierdut jocul din mână.

Au avut încredere în ceea ce lucrăm și asta a contat. Când crezi cu adevărat în ceva, atunci situația se poate schimba. Am revenit de la minus 6, ne-am apropiat în prima repriză, asta a fost cel mai important, iar a doua repriză a fost de-a dreptul fantastică. Am discutat la pauză în vestiar, eram nervos, însă doar pentru că nu făceau ce trebuie, deși știam că pot! Le-am spus să rămână concentrate și să continue ce au început în prima repriză, în același timp în care trebuie să-și ridice nivelul, pentru că nu era de-ajuns ce făceam”, a declarat antrenorul echipei vâlcene, Bent Dahl.

Apărarea a pus probleme

Pivotul Asma Elghaoui spune că apărarea ibericelor le-a pus în încurcătură în prima repriză.

„Bera Bera este o echipă puternică, cu o deplasare rapidă în teren, cu o apărare foarte diferită de ceea ce jucăm noi și de ceea ce se joacă în liga din România. Ne așteptam la asta, nu ar fi trebuit să fie o surpriză, însă se pare că în teren lucrurile stau cu totul altfel decât ceea ce pregătești sau ceea ce vezi în analiza video. Cred că am jucat foarte rău prima repriză, nu am început cum ar fi trebuit, cu multe suișuri și coborâșuri, cu multe greșeli, nu am fost concentrate la maxim. Dar, în repriza a doua, am accelerat, ne-am apărat din ce în ce mai bine, iar în atac nu am mai pierdut multe mingi. Ne-am adaptat mai bine stilului în care se apărau ele, foarte rapide erau și foarte istețe”, a adăugat Elghaoui.

Manşa secundă se va juca pe 20 noiembrie, la San Sebastian, câştigătoarea „dublei“ urmând să evolueze în grupele competiţiei.

Citeşte şi: SCMU a atins suta cu Focșani, iar Qualls a doborât un record stagional