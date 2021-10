Cătă Popescu: „Am preferat să rulez lotul, iar abia apoi ne-am gândit la golaveraj“

Universitatea Craiova a trecut la pas de Drobeta în etapa a 7-a din Divizia A, Seria C, scor 40-27, iar antrenorul Cătălin Popescu s-a arătat mulţumit de ceea ce băieţii săi au jucat. De asemenea, acesta a anunţat că echipa s-a despărţit de doi jucători şi a menţionat programul infernal din luna noiembrie.

„Nu am avut deloc probleme. Prima repriză a fost la latitudinea noastră, ei au marcat doar de opt ori, în timp ce noi am jucat excelent. În partea a doua, aşa cum era normal, am băgat în teren echipa a doua practic, pe cei care nu au evoluat prea mult. Mă interesa şi golaverajul, să trecem pe plus, dar am preferat să rulez lotul. Vom avea o pauză de două săptămâni până la următorul meci, cel din deplasare cu Constantin Brâncuşi Tg. Jiu. Sper să nu avem probleme cu ei nici de data asta, mai ales că nu au avut parte de o primă parte de sezon pe gustul lor.

Vor avea şi băieţii câteva zile libere, pentru că apoi va urma o perioadă plină, cu meciuri foarte multe într-un timp scurt. Vor fi trei meciuri tari pe parcursul unei săptămâni, cu Tg. Jiu, Reşiţa şi Sânnicolau şi trebuie să ne încărcăm serios bateriile perioada asta. Problema este că am mai pierdut doi jucători, pe Luntraru, care era de bază şi pe Budoiu. Cei doi nu mai fac parte din lotul nostru din diferite motive, iar acum sperăm să ne descurcăm cu ce avem, dar şi cu cei doi sportivi de i-am adus de la Şcoala Sportivă. Lui Matei i-am dat minute şi la Oradea, dar şi în acest meci şi sperăm să se integreze cât mai repede în echipă şi să ne ajute“, a punctat Cătălin Popescu.

Program încărcat în noiembrie

Şi Ovidiu Ianaşi, unul dintre sportivii de bază ai echipei din Bănie, a vorbit cu GdS despre duelul câştigat cu Drobeta, dar şi despre programul încărcat ce îi aşteaptă pe alb-albaştri în perioada următoare.

„Am jucat împotriva unei echipe care s-a înfiinţat anul acesta. Nu am avut probleme în acest joc, chiar dacă ei deţin şi sportivi care au mai trecut prin handbal în trecut. Să nu uităm că au bătut pe Tg. Jiu şi au făcut egal cu SCM Timişoara. În meciul cu Drobeta, domnul antrenor le-a dat minute şi celor care nu au jucat prea mult, pentru că în meciurile oficiale se poate vedea nivelul.

Am rămas fără Vasile Luntraru, dar nu poţi spune că valoarea lotului a scăzut foarte mult. E o pierdere, dar sperăm să o acoperim cu ajutorul altor jucători. Pentru noi va urma un meci cu Tg. Jiu, o partidă pe care trebuie să o tratăm cu seriozitate. Ei au o ambiţie în plus cu noi, pentru că de patru ani nu ne pot bate. Noi trebuie să rămânem concentraţi, să fim cu gândul acolo şi să jucăm ceea ce pregătim. Va urma în noiembrie o săptămână complicată, cu trei meciuri în şapte zile, iar noi ne dorim să obţinem cel puţin şase puncte“, a menţionat Ianaşi.

Citeşte şi: Fără niciun fel de emoții! Universitatea Craiova a zdrobit echipa din Drobeta