Bogdan Burcea: „Aşteptăm mai multă eficienţă din partea anumitor sportive“

SCM Craiova a pierdut dramatic duelul cu Baia Mare, din etapa a 6-a din Liga Florilor, scor 27-28, iar la final spiritele s-au încins după o decizie controversată a arbitrilor. Într-un final, scorul de pe tabelă nu s-a mai putut modifica, iar SCM a înregistrat primul eşec din noul sezon competiţional.

La finalul partidei, antrenorul Craiovei, Bogdan Burcea, s-a arătat nemulţumit de multe dintre deciziile arbitrilor, dar şi de evoluţiile anumitor sportive din echipă. În legătură cu partida din etapa viitoare, cu CSM Bucureşti, tehnicianul grupării din Bănie a menţionat că fetele sale nu vor merge acolo doar ca să bifeze încă un meci în campionat.

„Lăsând toate problemele de arbitraj de la acest joc, am întâlnit vicecampioana României. Trebuie să ne uităm şi la noi în curte, la ceea ce se întâmplă. Aşteptăm din partea anumitor sportive să-şi dea drumul la joc, mai multă eficienţă. Mă uitam la un moment dat şi numărasem 17 situaţii în care trebuia să fi marcat. Din păcate unele fete nu au experienţă, iar acest lucru s-a văzut. Se pare că nu facem parte din aria de interes a marilor echipe, dar nici nu ne interesează. Eu cataloghez acest meci ca un câştig, chiar dacă am pierdut punctele. Mergem acum la Bucureşti, pentru meciul cu CSM şi o să facem acelaşi lucru ca şi până acum, şi anume vom lupta până în ultimul minut. Vom încerca să oferim un spectacol handbalistic pe măsură“, a spus Bogdan Burcea.

Oana Cîrstea: „Am ratat în situaţiile clare“

Oana Cîrstea, jucătoarea formaţiei SCM Craiova, a concluzionat partida cu Baia Mare.

„Din păcate, cele de la Baia Mare au profitat de greşelile noastre din prima repriză şi s-au distanţat pe tabelă destul de mult. În situaţiile clare am ratat şi din cauza asta nu am mai reuşit să recuperăm. La un moment dat ne-am apropiat pe tabelă, s-a echilibrat jocul, dar rezultatul final a fost, din păcate, unul nedorit. Era bun şi un rezultat de egalitate, mai ales că am jucat cu Baia Mare, dar acum nu mai contează. Vom avea un meci extrem de greu cu CSM Bucureşti, dar nu mergem acolo cu gândul la valoarea lor. Vom munci şi vom încerca să producem un handbal de calitate“, a adăugat Oana Cîrstea.

