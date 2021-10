Hadbaliştii Universităţii Craiova merg să facă un meci bun la Oradea

Handbaliştii de la Universitatea Craiova au surprins neplăcut săptămâna trecută, în meciul de pe teren propriu cu SCM Timişoara. Băieţii lui Cătălin Popescu au remizat, scor 35-35, într-un joc, pe care, în mod normal, ar fi trebuit să-l câştige. Acum, pentru olteni va urma un meci de foc la Oradea, contra echipei din localitate, CSM. Partida este programată în această duminică, de la ora 12.00.

Până în prezent, Craiova a înregistrat trei victorii, o remiză şi o înfrângere în Divizia A, Seria C, iar în clasament se află pe poziţia a treia, cu 10 puncte. De partea adversă, Oradea este imbatabilă în această serie, obţinând cinci victorii în primele cinci runde. De asemenea, în clasament se află pe prima poziţie, cu maximum de puncte (15), la cinci lungimi de urmăritoare.

Cătălin Popescu: „Încă nu am trecut peste rezultatul cu Timişoara“

Antrenorul Universităţii Craiova, Cătălin Popescu, s-a arătat extrem de dezamăgit de remiza cu SCM Timişoara şi regretă că băieţii săi nu au putut obţine victoria pe final. Totodată, acesta a prefaţat, pe scurt, şi duelul de la Oradea, de duminică.

„Sincer să fiu, încă nu am trecut peste rezultatul cu Timişoara, pentru că m-am mai uitat o dată la meci, la filmare şi chiar am pierdut pe mâna noastră. Defensiva şi poarta nu au mers deloc. Acest egal e cât o înfrângere. Aşa le-am spus şi băieţilor la ultimul time-out, ori victorie, ori eşec, pentru că o remiză nu ne încurcă de tot. Dacă mă uit pe clasament, şi Reşiţa are un egal, dar puteam sta mult mai bine. Acum mergem la Oradea, o deplasare grea, cum a fost de fiecare dată. Ei nu au pierdut până acum, sunt într-o formă bună, iar noi avem ceva probleme de efectiv. Sper ca până la ora meciului să am tot lotul valid şi să ne luptăm de la egal la egal cu ei“, a spus Cătălin Popescu, pentru GdS.

