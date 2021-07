SCM Vâlcea se pregăteşte de Liga Europeană! Trupa lui Kurtes, în cantonament la Cheile Grădiștei

Echipele românești din Liga Europeană și Cupa EHF și-au aflat adversarele din primele tururi. Cele trei echipe feminine aflate în urne, SCM Vâlcea, Gloria Buzău și Măgura Cisnădie, vor lupta pentru un loc în grupe, acolo unde le aşteapă deja Baia Mare.

SCM Râmnicu Vâlcea va intra direct în turul al treilea în Liga Europeană și va înfrunta câştigătoarea dintre Bera Bera (Spania) şi Paris 92 (Franța). Prima manșă va avea loc pe 13 sau 14 noiembrie la Vâlcea, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu. În aceeași fază a competiției, Gloria Buzău va avea o „dublă” cu Storhamar Handbal Elite (Norvegia), având programat primul meci în deplasare.

Măgura Cisnădie, echipă care a primit un wildcard, are de trecut două tururi preliminare pentru a ajunge în grupe. În turul 2 va evolua cu Banik Most, prima manşă urmând să aibă loc în deplasare, pe 16-17 octombrie, iar revanşa în România (23-24 octombrie). Dacă va trece de reprezentanta Cehiei, Măgura va juca în turul 3 preliminar cu DVSC Schaeffler Debrecen (Ungaria), primul joc fiind programat în Ungaria. Tot în această competiție, Minaur Baia Mare va intra direct din faza grupelor, începând din ianuarie 2022.

Condiţii de excepţie, pregătire pe măsură

SCM Vâlcea este în plin cantonament montan la Cheile Grădiștei, stagiul urmând a se încheia mâine, 23 iulie. Din stagiul de pregătire lipsesc Cristina Florica, Evgenija Minevskaja (accidentate), Mireya Gonzalez (la naționala Spaniei) și Corina Lupei (a fost cu naționala de tineret la Euro).

Antrenorul principal, Goran Kurtes, s-a arătat mulțumit de cum a decurs pregătirea montană, pe care o coordonează alături da staff-ul său.

„Condițiile sunt foarte bune, fetele sunt mulțumite, pregătirea a mers bine. Fetele muncesc foarte mult, este o atmosferă bună și eu sunt mulțumit. Este o perioadă în care trebuie muncă multă, sală de forță, pregătire fizică, dar fetele sunt disciplinate și cu toții facem o echipă unită. Așteptăm cu nerăbdare primele amicale, fetele abia așteaptă să joace. Aleksander, Mia și Șumi sunt profesioniști, toți suntem ca o familie. Așteptăm să vină și celelalte fete care acum lipsesc. Când lotul va fi complet, va fi mai bine, fără 4-5 jucătoare este greu să facem o pregătire completă. Echipa vrea să dea totul pentru suporteri și să avem rezultate cât mai bune. Fetele au un caracter super și vom juca cu inima, vom da totul pe teren”, a spus sârbul Goran Kurtes, în timpul cantonamentului.

Gorshenina: „Îmi este puţin greu la Vâlcea, dar mă voi acomoda“

Venită de la CSKA Moscova, rusoaica Olga Gorshenina se acomodează și ea rapid la SCM. Gorshenina nu este la prima experiență în străinătate, ea a mai jucat în perioada 2017-2019 în Ungaria, la Alba Fehervar.

„Totul este nou pentru mine, Rm. Vâlcea nu este un oraș mare cum era la Moscova. Îmi este puțin greu pentru că nu știu română, dar mă voi acomoda. Vâlcea are o tradiție bogată în handbal, clubul m-a căutat mai demult, am ținut legătura și până la urmă m-am decis să vin aici. A fost greu să plec din Rusia, aici este departe de casă, dar am mai fost plecată doi ani în Ungaria. Îmi doresc să câștig campionatul, să performez la cel mai înalt nivel și în Cupa EHF. Îmi doresc să ajut cât mai mult echipa” a spus rusoaica.

Pe 30 iulie, SCM va disputa primul test, cu Mioveni, iar pe 31 iulie va juca cu Știința București, ambele meciuri la Rm. Vâlcea. În perioada 13-14 august, roș-albastrele vor merge la Zalău pentru un turneu internațional. SCM va organiza și ea un turneu în Sala Traian, în perioada 19-20 august.

