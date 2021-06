SCM Craiova, nevoită să participe la turneul de menţinere în Liga Florilor

Victoria cu CSM Bucureşti, de luni după masă, se pare că nu a contat aşa de mult pentru soarta echipei din acest sezon, ci doar pentru satisfacţia de moment. După un sezon în care totul a fost pe dos la SCM Craiova, iar problemele de lot s-au ţinut scai de echipa noastră, a venit momentul în care trebuie să conştientizăm situaţia dificilă prin care trecem şi să facem tot posibilul să evităm dezastrul, şi anume retrogradarea. Din păcate, echipa care acum trei ani impresiona întreaga Europă prin câştigarea Cupei EHF, este nevoită să treacă printr-un turneu de baraj pentru menţinerea în Liga Naţională.

Formaţia condusă de Bogdan Burcea era aproape sigură de prezenţa la baraj, dar a sperat până în ultima clipă că poate detrona Slatina de pe locul salvator. Acest lucru nu s-a întâmplat, mai ales că în penultima etapă a sezonului, cea disputată miercuri, Craiova a pierdut clar cu Măgura Cisnădie, scor 27-22, în timp ce Slatina a făcut instrucţie cu CSM Galaţi, scor 30-19.

În acest moment, situaţia din clasament nu mai poate fi schimbată, indiferent de rezultatul cu Universitatea Cluj, din ultima etapă. După 27 de meciuri disputate, Craiova se află pe locul al 11-lea, primul care duce la baraj, cu 28 de puncte. CSM Slatina, formaţia Victorinei Bora, a încheiat pe 10, cu 34 de puncte.

Dezamăgirea e mare!

Antrenorul secund al echipei SCM Craiova, Costin Dumitrescu, este dezamăgit atât de rezultatele din întreg sezonul, cât şi de unele jucătoare, care nu au tratat meciurile aşa cum trebuia.

„Suntem dezamăgiți de prestația anumitor jucătoare în acest sezon. Nu au avut randamentul, incisivitatea pe care ne-o doream și nu e mare mirarea că am ajuns aici. Nu am câștigat meciurile cu contracandidatele. Degeaba învingi CSM București, când pierzi cu adversarii direcți. Numărul mare al partidelor cu performanțe slabe în mod repetitiv ne pune pe gânduri și ne întristează. Și partea financiară a fost importantă și sper ca în următorii doi ani strategia va fi schimbată în bine în ceea ce ne dorim noi. Am impresia că sunt jucătoare care au profitat de performanțele altora și s-au bucurat de laurii lor, dar n-au muncit pentru acea poziție. Speranțele pentru performanță vor rămâne, chiar dacă targetul va fi un pic mai jos. Vom vedea cum vom arăta la începutul noii ediții de campionat“, a spus Costin Dumitrescu.

Tudorică: „Nu avem cum să retrogradăm“

Nicoleta Tudorică asigură toţi iubitorii de handbal din Craiova că echipa nu va retrograda în liga secundă.

„A fost un an greu pentru toată lumea și mergem înainte, nu avem ce să facem. Din păcate mergem la baraj, dar vom rămâne în Liga Națională, pentru că nu avem cum să retrogradăm, nu avem echipă să se întâmple asta”, a spus Nicoleta Tudorică“, a spus sportiva de la SCM.

În acest moment, tot ce i-a mai rămas Craiovei este să dea totul la turneul de baraj, pentru a rămâne în divizie. Handbalistele noastre se vor duela cu CS Mioveni, Corona Braşov şi CSM Roman pentru unul dintre cele două locuri „salvatoare“. Cu două victorii din cele trei partide, SCM îşi va asigura prezenţa în Liga Florilor şi în sezonul 2021/2022.

