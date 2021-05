Turneu de coşmar pentru handbalistele de la SCM Craiova

Un weekend cu mulţi nervi şi rezultate dezamăgitoare. Aşa pot fi catalogate ultimele zile ale handbalistelor de la SCM Craiova, care au avut parte de trei meciuri de coşmar în Liga Florilor. Dacă şi aşa situaţia din clasament nu era una prea bună, fiind pe un loc de baraj pentru menţinere în Divizie, sportivele pregătite de Bogdan Burcea şi-au pus speranţa în jocurile de la finalul săptămânii trecute. Doar că, aşa cum se întâmplă deseori, calculele de acasă nu au coincis cu cele din teren, iar rezultatele au fost înfiorătoare: trei înfrângeri!

Pe rând, Baia Mare, Bistriţa şi Dunărea Brăila le-au administrat craiovencelor înfrângeri greu de digerat, care complică din ce în ce mai mult situaţia din clasament. Echipa care în 2018 impresiona întreaga Europă cu parcursul senzaţional din Cupa EHF se află într-o situaţie critică în campionatul intern, la doar trei ani distanţă. SCM este în acest moment pe locul al 11-lea în Liga Florilor, iar evitarea meciului de baraj pentru menţinere în divizie pare imposibilă. Spunem acest lucru pentru că în ultimele trei etape vor fi cel puţin două meciuri complicate, cu CSM Bucureşti (deja campioană) şi Măgura Cisnădiei. Partida mai accesibilă ar putea fi chiar în ultima etapă, cu „U“ Cluj, echipă deja retrogradată.

Fără nicio şansă cu Baia Mare şi Brăila

Fetele pregătite de Bogdan Burcea au pierdut clar meciul de joi, cu Baia Mare, scor 28-21. A fost un joc în care craiovencele nu au reuşit să se apropie la mai mult de 6-7 goluri de adversare. Partida a fost, de asemenea, dominată de băimărence, în special în prima parte, în care au punctat aproape din toate poziţiile.

Meciul a început cu Baia Mare în atac, iar după 15 minute diferenţa dintre cele două formaţii era deja de patru goluri, scor 9-5. Din acel moment a urmat o perioadă neagră de joc pentru „leoaice“, care au mai punctat o singură dată până la pauză, timp în care au mai încasat opt goluri. La vestiare s-a intrat cu scorul de 17-6.

În partea a doua, Craiova s-a mai trezit, a încercat să mai revină în meci, dar totul în zadar. Adversarele din Baia Mare au gestionat perfect finalul de meci. Acestea nu le-au lăsat pe oltence să se apropie prea mult pe tabelă, iar la final scorul a fost 28-21 în favoarea lor.

Nici despre meciul cu Brăila nu putem spune prea multe, dar trebuie să menţionăm că Bogdan Burcea, supărat şi deranjat de atitudinea mai multor jucătoare importante ale echipei, a decis să folosească câteva junioare, pentru a încerca să le formeze şi să le dea încredere. Diferenţa dintre cele două formaţii s-a concretizat în special în partea a doua a meciului, atunci când experienţa lotului grupării din Brăila şi-a spus cuvântul. A fost 28-18 pentru Dunărea, care a scăpat, astfel, de orice emoţie privind retrogradarea.

Am sperat cu Bistriţa

Cel mai echilibrat meci din seria de la Sfântu Gheorghe a fost cu Bistriţa, sâmbătă. SCM a jucat cu mai multă încredere şi ambiţie, iar acest lucru s-a văzut şi pe tabelă. Bistriţa nu a strălucit în acest sezon, a avut mai multe probleme în defensivă în meciul cu Craiova, dar, în cele din urmă, s-a impus la două goluri, scor 24-22. Astfel, putem spune că situaţia celor de la SCM este una critică înaintea ultimelor meciuri din acest sezon, mai ales că CSM Slatina, prima echipă peste linie, este la trei puncte distanţă.

SCM Craiova: Dzhukeva, Curmenț – Țicu, Zamfir, Adespii, Colac, Savu, Șelaru, Ion, Andrei, Crăciun, Tudorică, Nica, Orșivschi, Gogoșeanu, Cace.

Bogdan Burcea: „Jucătoarele nu sunt cu gândul la handbal“

Tehnicianul echipei SCM Craiova, Bogdan Burcea, a fost dezamăgit de prestația anumitor sportive în partida pierdută cu Dunărea Brăila.

„Jucătoarele pe care ne-am bazat nu sunt cu gândul la handbal. De aceea am și aruncat în luptă tinerele jucătoare. Vom încerca să le creștem, sper să se implice mult mai mult, pentru că sunt puține echipele care le dau șansa să apară pe teren. Am contestat maniera de arbitraj, pentru că Dunărea Brăila a practicat un joc foarte dur. Am avut accidentări în urma unor astfel de acțiuni și le-am cerut frumos să fie mai atenți la sancțiuni. Am cules de patru ori sportivele de pe jos. Noi jucăm cât putem, handbalul se joacă din față.

Asta merită Craiova, asta primește. Nu avem ritmul de joc necesar. Jucătoarele care ar trebui să asigure puțină energie venind de pe bancă nu ne ajută cu soluții. Asta e echipa Craiovei în acest moment, vom vedea ce se va întâmpla în continuare“, a punctat Bogdan Burcea.

Jucătoarea Alexandra Andrei consideră că la ultimul turneu din Liga Florilor, care se va desfășura la București în perioada 31 mai – 3 iunie, sportivele vor arăta o altă față.

„Nu a fost un turneu prea bun pentru noi. Au fost greșeli și în apărare și în atac și cine greșește mai puțin are de câștigat. Luăm în calcul și participarea la baraj. Însă, mai este un turneu la București și sper să jucăm mult mai bine, să arătăm o altă față a echipei”, a spus Alexandra Andrei.

Liga Florilor – clasament:

1. CSM Bucureşti 76 puncte (26 meciuri jucate), 2. Baia Mare 64 (24 mj), 3. SCM Vâlcea 60 (25 mj), 4. Gloria Buzău 50 (25 mj), 5. Măgura Cisnădiei 46 (26 mj), 6. Rapid Bucureşti 40 (25 mj), 7. HC Zalău 39 (25 mj), 8. Dunărea Brăila 37 (25 mj), 9. Bistriţa 36 (25 mj), 10. CSM Slatina 28 (25 mj), 11. SCM Craiova 25 (25 mj), 12. CS Mioveni 24 (25 mj), 13. Universitatea Cluj 13 (25 mj), 14. CSM Galaţi 13 (25 mj), 15. Activ Ploieşti 5 (25 mj).

