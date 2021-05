Universitatea Craiova debutează în Cupa României în compania Botoşaniului

Federația Română de Handbal a anunțat, luni, programul Cupei României la handbal masculin pentru primele trei tururi. Competiția se va desfășura în perioada 24-30 mai, în București.

Echipa masculină CS Universitatea Craiova va juca în primul tur al Cupei României cu Magnum Botoșani, ultimul loc în Liga Zimbrilor. Dacă trece mai departe, formația antrenată de Cătălin Popescu va avea parte de un duel de gală, în compania formației Dobrogea Sud Constanța.

La startul competiției vor fi 27 de echipe. Practic, toate grupările de seniori care mai există în România, exceptând formațiile „satelit”, Academiile și Centrele Naționale vor lua startul în Cupă. Primele 5 formaţii din Liga Zimbrilor au fost scutite de un tur.

Dinamo București este deținătoarea trofeului, după o finală câștigată în fața echipei HC Dobrogea Sud Constanța cu scorul de 24-21.

TURUL 1 (24 MAI):

CSM Bacău – CSM Reșița

Poli Iași – HC Buzău

Szejke Odorhei – CSM Vaslui

CSU Târgu Jiu – CSM Sighișoara

CSU Suceava – CSU Politehnica Timișoara

Poli Timișoara – CSU Pitești

Steaua București – U Cluj Napoca

CS Botoșani – Universitatea Craiova

CSM Medgidia – CSM Făgăraș

CSM Ploiești – CSM Focșani

CSM Alexandria – CSM Oradea

TURUL 2 (25 MAI):

Poli Timișoara / CSU Pitești vs Poli Iași / HC Buzău

CSM Bacău / CSM Reșița vs CSM Alexandria / CSM Oradea

CSU Târgu Jiu / CSM Sighișoara vs Potaissa Turda

CSM București vs Szejke Odorhei / CSM Vaslui

Steaua București / U Cluj Napoca vs CSU Suceava / CSU Politehnica Timișoara

CS Botoșani / Universitatea Craiova vs Dobrogea Sud

Minaur Baia Mare vs CSM Medgidia / CSM Făgăraș

Dinamo București vs CSM Ploiești / CSM Focșani

TURUL 3 (27 MAI):

Minaur Baia Mare – CSM Medgidia / CSM Făgăraș vs CSM Bacău / CSM Reșița – CSM Alexandria / CSM Oradea

CSM București – Szejke Odorhei / CSM Vaslui vs Dinamo București – CSM Ploiești / CSM Focșani

CSU Târgu Jiu / CSM Sighișoara – Potaissa Turda vs Steaua București / U Cluj Napoca – CSU Suceava / CSU Politehnica Timișoara

CS Botoșani / Universitatea Craiova – Dobrogea Sud vs Poli Timișoara / CSU Pitești – Poli Iași / HC Buzău

Citeşte şi: Atletism / E oficial! Campionatele Europene U20 se vor disputa la Cluj