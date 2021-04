Mai aşteptăm pentru promovare. Universitatea Craiova a pierdut duelul cu Piteşti

Din păcate, visul frumos s-a încheiat pentru handbaliştii Universităţii Craiova. Băieţii pregătiţi de Cătălin Popescu au ratat şansa promovării în Liga Zimbrilor după ce au pierdut în primul meci din cadrul turneului final. A fost un eşec în faţa formaţiei CSU Piteşti, scor 26-35, după un meci în care experienţa şi-a spus cuvântul.

Băieţii noştri au început temători duelul de la Sfântu Gheorghe, iar adversarii au profitat din plin şi s-au desprins la opt goluri până la pauză, 18-10. În partea a doua, alb-albaştrii au ieşit cu mai mult curaj de la cabine, au revenit la cinci goluri şi au început speranţele într-o revenire. Doar că, au urmat două eliminări importante din tabăra noastră, iar totul s-a năruit. S-a încheiat 35-26 pentru CSU Piteşti, care continuă să lupte la promovare.

Universitatea Craiova: Lupitu, Gheorghiţă: Bouroş, Budoiu, Coadălată (3), Guşatu (4), Ianăşi (7), Iovănescu (1), Luntraru (6), Ruşeanu, Micu, Neacşu, Pătru, M. Păun (1), Codruţ Păun (4). Antrenor: Cătălin Popescu.

Băieţii noştri vor juca, sâmbătă şi duminică, pentru un loc cât mai bun la turneul final. Mâine, tot de la ora 11, craiovenii se vor duela cu învinsa din partida CS Medgidia – Odorheiu Secuiesc.

Cătălin Popescu: „S-a văzut experienţa anumitor jucători“

Antrenorul Universităţii, Cătălin Popescu, a fost foarte dezamăgit de rezultatul final al partidei cu Piteşti şi consideră că experienţa anumitor jucători adverşi a contat decisiv în acest duel.

„Un meci aşa cum ne aşteptam, foarte greu. Am început temători, iar cei de la Piteşti au profitat din plin. Arbitrajul a fost destul de larg, adversarii au jucat dur în apărare, iar ai mei au început să greşească. Am ratat foarte mult, nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut şi pot spune că s-a văzut experienţa anumitor jucători. La începutul reprizei secunde am crezut că putem reveni, după ce ne-am apropiat la cinci goluri, dar au urmat două cartonaşe roşii la Ianaşi şi Păun, iar totul s-a dus de râpă. Din păcate, atât s-a putut azi, dar noi vom continua să jucăm aşa cum ştim mai bine“, a spus Cătălin Popescu, pentru GdS.

