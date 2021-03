Cu lotul decimat, nici puncte nu am luat! SCM Craiova, fără şanse cu CSM Bucureşti

Echipa feminină de handbal SCM Craiova a pierdut partida disputată în compania formaţiei CSM Bucureşti, scor 28-21, din cadrul etapei a 13-a din Liga Florilor. Meciul s-a disputat la Baia Mare.

Fetele pregătite de Bogdan Burcea nu au avut prea multe şanse în faţa unei echipe mult mai valoroase, dar şi cu lotul întreg la dispoziţie. CSM București a condus cu 5-1 încă din startul partidei și nu a mai cedat inițiativa până ultimul fluier.

Menţionăm că pentru acest meci nu au făcut deplasarea din motive medicale: Carmen Ilie Șelaru, Cristina Zamfir, Adina Cace, Ana Maria Mincu, Maria Valentina Ion şi Adriana Țăcălie.

Craiova: Dzhukeva, Curmenț, Chetraru – Nica (5), Tudorică (4), Gogoșeanu (3), Țicu (3), Orșivschi (3), Andrei (2), Colac (1), Adespii Molnar, Savu. Antrenor: Bogdan Burcea.

„Din păcate, nu reușim să ne antrenăm bine în fiecare săptămână, să ne pregătim pentru meciuri. Sper să se regleze lucrurile acestea odată și odată, să fim sănătoase, să ne putem antrena și să ne putem exprima în teren ca o echipă. Apropo de astăzi, a fost un amalgam. Am încercat să încheiem meciul sănătoase, din păcate nu am avut schimbări și, la un moment dat, Colac și Orșivschi au acuzat crampe musculare. Bine că s-a încheiat cum s-a încheiat și am rămas în picioare. Am încercat să punem în aplicare și o apărare 5+1 și câteva faze ofensive, însă, având resurse limitate, atât am reușit azi. Așteptăm cu interes următoarele meciuri. Sper să revină anumite sportive și să ne sprijine în acumularea de puncte”, a spus Bogdan Burcea după meci.

Fetele antrenate de Bogdan Burcea vor juca săptămâna viitoare cu Măgura Cisnădie. Meciul este programat marți, 30 martie, de la ora 13.15, în Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe.

Citeşte şi: SCMU Craiova găzduieşte un turneu tare în Sala Polivalentă