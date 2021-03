Dedu critică arbitrajul din Norvegia – România: „Vom face o adresă către IHF“

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a anunţat că va fi făcută o analiză video a arbitrajului din meciul România – Norvegia, din cadrul turneului preolimpic, şi că în cazul în care vor fi descoperite erori, va face o adresă către federaţia internaţională.

„Este greu şi trist să câştigi şi să nu te califici. Este o competiţie normală, avem jucătoare cu mare experienţă, care au mai trecut prin astfel de momente. În primul meci s-a pierdut calificarea, când noi nu am făcut un joc reuşit. Nu vreau să mă antepronunţ, dar o să facem o analiză a arbitrajului de la meciul cu Norvegia, pentru că mie mi s-a părut că ceva nu a fost OK. În cazul în care se adevereşte ceea ce am văzut, vom face o adresă către IHF vizavi de acest lucru“, a declarat preşedintele FRH, citat de Agerpres.

„Ruşine norvegiencelor!“

El a criticat în termeni duri declaraţiile jucătoarelor din Norvegia, conform cărora ar fi existat o înţelegere între România şi Muntenegru, pentru calificarea ambelor echipe.

„Să le fie ruşine norvegienilor, din partea lor ne aşteptăm să aibă un anumit tip de comportament. După arbitrajul pe care l-au avut, au mai avut curajul să vorbească în felul acesta? Să le fie ruşine. Nu cred că au fost afectate jucătoarele noastre, dar au fost surprinse. Eu unul nu mă aşteptam la Norvegia să aibă un astfel de comportament“, a mărturisit Dedu.

Dedu le-a răspuns şi criticilor săi, care i-au cerut în mai multe rânduri demisia: „Din gură este foarte uşor. Cred că răspunsul la toate astea îl găsiţi chiar la jucători şi jucătoare”.

