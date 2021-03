Adi Vasile, dezamăgit după ratarea calificării la JO: „Am un gust amar“

Naţionala feminină de handbal a României a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, deşi a învins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminică, în turneul preolimpic de la Podgorica. Pentru a se califica, România ar fi avut nevoie de o victorie la cel puţin 5 goluri diferenţă.

Antrenorul echipei naţionale de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că simte un gust amar din cauza ratării calificării la Jocurile Olimpice şi că nu a putut să le ajute mai mult pe jucătoarele sale.

„Îmi este un pic greu să vorbesc din cauza gustului amar pe care îl am din cauza dezamăgirii şi pe care l-am simţit la fete. Îmi pare rău că nu am putut să le ajut mai mult, au muncit patru ani ca să ajungă în situaţia asta şi este un vis fantastic să poţi să ajungi la Jocurile Olimpice. E genul de competiţie în care la un moment dat simţi că anumite lucruri scapă printre degete. Şi inclusiv în meciul de astăzi s-au întâmplat astfel de lucruri, e un sentiment de 10% în care simţi că puteam să facem mai bine. Contează foarte mult experienţa la nivelul ăsta. Am tot respectul pentru toată implicarea şi dedicarea pe care au avut-o fetele. Pentru grupa asta puternică am fost un pic în spate, dar am fost foarte aproape şi asta este foarte important“, a declarat Adi Vasile, citat de Agerpres.

„Ar fi trebuit să schimb sistemul defensiv mai rapid“

Adrian Vasile a precizat că în partida cu Muntenegru îşi reproşează că nu a schimbat mai devreme sistemul defensiv.

„Ce-mi reproşez este că ar fi trebuit să schimb sistemul defensiv mult mai repede, este unul dintre lucrurile pe care mi le reproşez, ar fi trebuit să o fac mai repede. România trebuie să îşi cultive foarte bine valorile, pentru că avem foarte mult talent şi valoare, trebuie să muncim şi mai mult şi mai bine, trebuie să credem în şansa noastră, să vedem un pic în perspectivă apropo de ceea ce se întâmplă până la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice. Cred că în momentul de faţă România are un mix de jucătoare cu experienţă şi tinere foarte bun. În aceste două meciuri sunt atât de multe lucruri bune pe care le-am văzut chiar dacă necalificarea îţi lasă un gust amar. Cred că avem multe lucruri de unde alege dar şi extrem de multă muncă de făcut”, a continuat selecţionerul.

Voina îl „înţeapă“ din ce în ce mai mult în Dedu

Fostul mare handbalist, Radu Voina, a fost extrem de supărat după ratarea calificării la Jocurile Olimpice. Acesta l-a găsit vinovat pe Alexandru Dedu, președintele FR de Handbal.

„E un moment greu pentru handbalul românesc. Fetele vin treptat la nivelul bărbaților, traversăm o perioadă dificilă. De ceva timp, se întâmplă asta, nu de acum. Este o strategie total greșită a FR de Handbal, antrenăm jucătoare străine pe care le plătim bine la cluburi, apoi vin și ne bat la echipa națională. Avem bani, dar nu avem prima reprezentativă, federalii se mulțúmesc doar cu partea financiară. Handbalul e joc colectiv, joacă Cristina Neagu și doar ea dă goluri. Nu are cine altcineva, din păcate! Nu are cu cine!

M-a șocat că la time-out Adi Vasile a vorbit românește, păi el vorbea doar englezește… Dar nu el nu avea ce să schimbe în timp așa de scurt. Nu avem onoare! Mă refer la Dedu. Jucătorii nu sunt buni, antrenorii nu sunt buni, dar oare alții nu se văd?“, a spus Voina, pentru Radio Sport Total FM.

