Umilinţă naţională! România s-a făcut de râs cu Kosovo în calificările pentru EURO

Handbalul masculin românesc trăiește un adevărat coșmar. România a fost învinsă de Kosovo, chiar la Bucureşti, cu scorul de 30-25 în calificările pentru Euro 2022 la handbal masculin.

După rușinea din urmă cu 4 zile de la Priștina, duminică seară, în Sala Polivalentă a venit și cea mai mare dezamăgire din handbalul românesc. Prima reprezentativă a fost învinsă de Kosovo, o națională inexistentă pe hartă până azi. Cert este că reprezentativa masculină a pus în scenă cel mai slab handbal pe care l-a prezentat vreodată, depășit până și de modesta adversară, care s-a luptat însă admirabil pentru șansa ei.

România a avut un joc lent, fără viziune, multe acțiuni au ajuns în amenințare de joc pasiv. În apărare, tricolorii au fost „jaloane“. În timp ce România a fost o națională dezorientată, Kosovo a jucat cu multă ambiție, s-a luptat admirabil în apărare și a pus stăpânire pe joc încă din prima parte. La pauză a plecat cu un incredibil 16-12. În pozițional, primul gol de la linia de 9 metri a venit abia în minutul 50. Kosovo a rezistat eroic și în partea secundă, iar la final a reușit să se desprindă până la 5 goluri, 30-25.

România: Popescu, Stănescu – Grigoraș (7), Fenici (2), Fotache (2), Dumitriu (5), Buzle (1), Negru (3), Botea, Ghiță, Racoțea, Sadoveac, Bujor (4), Dedu (1), Csog, Thalmaier.

Suedia ocupă primul loc, cu 6 puncte (3 jocuri), urmată de România, 3 puncte (4 j), Kosovo, 3 p (4 j), Muntenegru, 2 p (3 j).

Ultimele meciuri ale României vor avea loc pe 28 aprilie, cu Suedia, la Sibiu, şi pe 2 mai, cu Muntenegru, la Podgorica.

„Riscăm să dispărem cu handbalul de pe hartă“

Vasile Stângă a avut o reacție dură după ce România a ajuns să fie învinsă și de Kosovo. Golgheterul all-time al naționalei tricolore a declarat că Alexandru Dedu, actualul președinte al FR de Handbal, ar trebui să demisioneze.

„Este o rușine mare de tot pentru noi. Am crezut tot timpul că România are meciuri grele atunci când joacă în deplasare. Dar nu mi-am închipuit niciodată că vom pierde acasă cu Kosovo. Am ajuns în lumea a patra a handbalului. Cred că domnul Dedu ar trebuie să plece. Să spună că nu e de el și să plece. Dar trebuie să ai caracter pentru asta. Toată gașca federală, dar și Consiliul de Administrație ar trebui să demisioneze. Dacă nu ne calificăm nici cu fetele la Jocurile Olimpice, trebuie să vină alții și să reabiliteze handbalul românesc. Toți sunt revoltați, trebuie să se întâmple ceva, așa nu se mai poate. Altfel, riscăm să dispărem cu handbalul de pe hartă“, a spus Stîngă, pentru Prosport.

