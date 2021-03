SCM Vâlcea a impresionat în returul cu CSM Bucureşti, dar a ratat calificarea

SCM Vâlcea s-a impus la şase goluri diferenţă pe terenul formaţiei CSM Bucureşti, scor 27-21, în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, dar nu a reuşit să acceadă mai departe în competiţie, după ce în tur a pierdut la nouă goluri (24-33), chiar în sala „Traian“.

CSM București a câștigat partida din tur la 9 goluri diferență, dar nu a fost suficient pentru o calificare fără emoții. SCM Vâlcea a avut orgoliul rănit și a venit la București să salveze impresia artistică după prima partidă. Nu numai că a salvat-o, dar a asigurat și suspansul în această dublă până spre final. Trupa lui Pera s-a bătut superb în apărare și a avut și poartă de această dată, astfel că a putut concura de la egal la egal cu adversara.

S-a ajuns la 24-17 în minutul 51, în condițiile în care Vâlcea a ratat până aici și 4 aruncări de la 7 metri. Cristina Neagu și-a pus amprenta pe finalul de joc și a adus liniștea și calificarea pentru CSM București.

CSM Bucureşti: Cristina Neagu (11 goluri), Barbara Lazovic (2), Sirabna Dembele Pavlovic (2), Laura Moisă (2), Crina Pintea (2), Dragana Cvijic (1), Carmen Martin (1). Denisa Dedu a apărat 9 şuturi (34%), iar Jelena Grubisic a apărat 3 şuturi.

SCM Vâlcea: Mireya Gonzalez Alvarez (7), Kristina Liscevic (5), Cristina Florica (5), Maren Nyland Aardahl (3), Irina Glibko (5), Marta Lopez Herrero (1), Asma Elghaoui (1). Dedu a apărat 10 şuturi (33%).

CSM Bucureşti va juca în sferturi cu CSKA Moscova, care a câştigat cu 27-21 manşa secundă cu Krim Mercator Ljubljana. Krim s-a impus în tur cu 25-20.

Pera: „Am fost echipa care merita să se califice“

Florentin Pera a declarat după CSM București – SCM Vâlcea 21-27, că echipa lui ar fi meritat calificarea în turul următor. Antrenorul campioanei României a fost satisfăcut că echipa sa a câștigat, dar a rămas cu un gust amar pentru faptul că a ratat calificarea.

„CSM București a jucat mai bine decât noi în meciul tur, dar diferența reală era de 3-4 goluri. Azi, după cum bine ați văzut, cred că am fost echipa care merita să se califice! De ce? Pentru că am ratat 10 situații de unu la unu și am câștigat la 6 goluri. Mai mult decât atât, am ratat 4 aruncări de la 7 metri. Puneți 50% din aceste aruncări și vedeți care ar fi fost scorul final. Noi, azi, am fi meritat să ne calificăm. Dar asta este situația, asta este viața. Nu mai vreau să discut despre alte faze care au fost destul de discutabile. La Marta Lopez este acolo un cartonaș roșu cât se poate de clar“, a spus Pera, citat de Prosport.

Antrenorul echipei din Râmnicu Vâlcea a susținut că echipa lui a ratat calificarea pe finalul reprizei a doua în manșa tur, când CSM București a reușit desprinderea:

„Noi trebuie să fim supărați pe noi, că nu trebuia să cedăm pe final de joc în tur. Dacă era o diferență mai acceptabilă, mai mică, poate am fi reușit azi să întoarcem rezultatul. Îmi felicit echipa pentru dăruire, pentru determinare, pentru tot ce a făcut azi. Mă bucur că am putut să arătăm că rezultatul din tur a fost un accident. Am arătat că nu întâmplător am luat 4 trofee în ultimii 2 ani și jumătate și sper să continuăm tot așa”, a încheiat Florentin Pera.

Citeşte şi: Vremea oltenilor! SCMU Craiova, victorie mare de trei puncte cu Unirea Dej