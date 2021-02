Cristina Neagu: „Avem o şansă enormă să ne calificăm la Jocurile Olimpice“

Echipa naţională de handbal feminin a României efectuează, începând de marţi până în 27 februarie, un stagiu de pregătire în vederea participării la turneul preolimpic din Muntenegru. La această acţiune absentează selecţionerul Adi Vasile, precum şi jucătoarele Denisa Dedu, Gabriela Perianu şi Bianca Bazaliu, cu toţii depistaţi pozitiv la COVID-19.

Reprezentativa României va participa, de asemenea, între 19 şi 21 martie, la turneul preolimpic din Muntenegru alături de Norvegia, echipa ţării gazdă şi Thailanda. Primele două clasate la acest turneu îşi asigură participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Căpitanul echipei naţionale de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a declarat că prima reprezentativă are o şansă uriaşă să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi în consecinţă ea şi colegele sale trebuie să fie foarte atente la turneul preolimpic din Muntenegru (19-21 martie).

„Este o şansă unică şi fiecare trebuie să trăiască clipa. Nu te poţi gândi că mai ai timp, că acum ai 24-25 de ani. Există varianta ca această şansă să nu mai vină niciodată în viaţă, aşa că trebuie să trăim momentul. Trebuie să dăm ce avem mai bun în Muntenegru şi să mergem la Tokyo. Presiunea există pe umerii mei. Îmi doresc mult să ne calificăm la JO, mai ales că unele am muncit mult în acest ciclu olimpic prelungit. Avem o şansă enormă să ne calificăm la JO şi trebuie să fim foarte atenţi şi să profităm de fiecare minut pe care-l avem la naţională“, a spus Neagu, citată de Agerpres.

Ne cunoaştem adversarele!

Interul stânga crede că nu vor fi surprize majore în ceea ce priveşte jocul adversarelor României de la turneul preolimpic.

„Ştim cum joacă Norvegia şi Muntenegru. De obicei, echipele au un sistem pe care se bazează şi schimbă puţine lucruri, mai ales înaintea unor meciuri atât de importante. Este foarte clar că întâlnim adversari puternici. De Norvegia nu mai avem ce spune, iar în meciul cu Muntenegru, pe care noi îl considerăm decisiv pentru noi şi pentru calificarea la JO, vom încerca să facem totul cât mai bine. Nu credem că jocul cu Norvegia este pierdut dinainte, în sport nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla… Noi încercăm să obţinem victorii în fiecare zi la acel turneu preolimpic. Suntem puţini oameni din acest grup care am fost la o ediţie de JO. De aceea, cred că dorinţa este foarte mare. Sper ca în Muntenegru să fie toate lucrurile cum trebuie, să se alinieze totul. De asemenea, mai sper să avem şi puţin noroc, pentru că face parte din joc. Calificarea la Tokyo ar şterge tot ce am îndurat în ultimul an şi jumătate, accidentări, dureri, perioade grele, totul”, a menţionat ea.

„Schimbarea de atitudine şi o analiză bună a adversarilor ar putea fi plusul de care avem nevoie. Fetele trebuie să înţeleagă faptul că aşa cum te pregăteşti la club, aşa vii la naţională. Timpul e scurt, aşa că fiecare trebuie să fie conştientă că munca de la echipă se va vedea la naţională. Colegele mele ar trebui să fie mai înflăcărate la gândul că ar putea ajunge la Olimpiadă. Eu am fost la 2 ediţii, ştiu ce înseamnă să fii acolo… Ele ar trebui să-şi dorească mai mult decât mine. Toată lumea trebuie să plece cu gândul că ne vom califica la JO”, a adăugat Cristina Neagu.

Lotul României pentru acţiunea din 23-27 februarie este format din următoarele 20 de jucătoare:

Diana Ciucă (SCM Râmnicu Vâlcea), Elena Şerban (Dunărea Brăila), Daciana Hosu (SCM Râmnicu Vîlcea) – portari, Raluca Băcăoanu (Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Eliza Buceschi (CS Rapid), Nicoleta Dincă (Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Cristina Florica (SCM Râmnicu Vâlcea), Alina Ilie (Gloria Buzău), Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), Cristina Laslo (Minaur Baia Mare), Laura Moisă (CSM Bucureşti), Andra Moroianu (Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Lorena Ostase (CSM Slatina), Gabriela Perianu (CSM Bucureşti), Crina Pintea (CSM Bucureşti), Anca Polocoşer (Minaur Baia Mare), Andreea Popa (Minaur Baia Mare), Laura Popa (CS Rapid), Laura Pristăviţa (Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud).

