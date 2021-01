Cu aproape un an înaintea alegerilor la Federația Română de Handbal, Alexandru Dedu, actualul conducător a anunțat că va candida pentru un nou mandat de 4 ani. Dedu își dorește să continue în fruntea Federației Române de Handbal și din 2022, când va fi programată Adunarea Generală de Alegeri.

Președintele FRH a fost întrebat în cadrul unei emisiuni la Realitatea „cât timp își dorește să rămână în fruntea Federației Române de Handbal? Răspunsul acestuia a fost unul simplu și răspicat: „Voi mai candida o dată. După, nu știu!”.

Dedu: „Handbalul românesc i-a dat această pălărie lui Adi Vasile“

Alexandru Dedu a vorbit și despre subiectul ultimelor zile în handbalul românesc, numirea lui Adrian Vasile în funcția de antrenor principal al naționalei feminine.

„Sper ca această funcție pe care o are să-i dea încredere și să aibă puterea de a lua decizii. Eu nu i-am dat nicio pălărie, handbalul românesc i-a dat această pălărie. Întâmplarea face că această propunere a fost făcută de Comisia Tehnică și este una pe care eu o plac. Dar eu nu am votat. Au votat oamenii din handbalul românesc. El a avut 8 voturi din 19 și a fost primul pe listă”, a declarat Dedu.

Președintele FRH a precizat apoi că Adrian Vasile l-a surprins prin propunerea care a făcut-o pentru postul de antrenor secund, cea a norvegianului Bent Dahl.

„Trebuie să recunosc că m-a surprins cu staff-ul tehnic. Dahl este un norvegian de 51 de ani, un creator de sisteme, un om cu mare experiență, noi l-am avut în vară la cursuri, este tobă de carte. Adi a venit și mi-a spus că-l dorește. Mi-a arătat că este înțelept, că își aduce un om cu multă experiență, care poate să privească lucrurile și din afară. Cred că este o alegere bună”, a mai spus Dedu.

De ce antrenori străini la loturile naționale?!

Șeful handbalului românesc a argumentat și de ce a adus antrenori străini la loturile naționale în anii precedenți.

„În handbalul românesc există o suficiență generată de faptul că am fost cei mai buni din lume. Și am trăit decenii la rând cu ideea că suntem cei mai buni fără să ne uităm ce se întâmplă în altă parte. Nu mă refer numai la jucătrori, ci și la administrație, la antrenori. Această suficiență ne-a adus în situația în care nu mai suntem cei mai buni din lume. Am arătat în mandatul meu că pot să aduc cei mai buni antrenori din lume, atât la fete, cât și la băieți. Mi-am dorit să le arăt oamenilor, pe care îi iubesc și pentru care muncesc, că există și altă perspectivă prin care poți să ataci performanța sportivă în handbal. Dar nu am nicio afinitate cu străinii”.

„Înțepături“ de la Vasile Stîngă

Fostul mare handbalist Vasile Stîngă (64 de ani) a fost deranjat de o declarație a președintelui FR de Handbal, Alexandru Dedu, care a afirmat că „handbalul s-a făcut cunoscut” în timpul mandatului său. Fostul tricolor nu s-a putut abține și abia așteaptă alegerile următoare pentru schimbarea șefului din fruntea handbalului românesc.

Vasile Stângă îl consideră pe Alexandru Dedu „un mare tupeist” care „se bazează doar pe slogane”, nu și pe realizări notabile pentru acest sport.

„Domnul Alexandru Dedu a spus că suntem pe calea cea bună. L-am văzut la televizor la o emisiune când i se lua un interviu. Asemenea tupeu n-am văzut în viața mea. A declarat, cu alte cuvinte, că în mandatul lui handbalul a ajuns să fie cunoscut. Bine, mă, când am jucat noi sau când am fost campioni mondiali, handbalul nu era cunoscut? Incredibil! Este ceva de domeniul… Ne prostește în față!

Are numai slogane, atât, cum ar fi ăsta cu Handbalul Sport Național. N-am crescut jucători, suntem zero. Nu au ieșit handbaliști de valoare, suntem zero ca infrastructură… Aștept să vină alegerile și să plece, să vină un om mai cumsecade“, a spus Vasile Stîngă, pentru Radio Sport Total FM.

Vasile Stîngă (64 ani) a lipsit în ultima vreme din peisajul handbalului românesc, deși se afla în fruntea celei mai titrate echipe all-time din România.

