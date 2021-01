Un turneu cu de toate pentru handbaliștii de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a reușit să se întoarcă cu două victorii de la turneul de la Cluj-Napoca, din acest weekend, dar rezultatul final putea fi diferit în alte circumstanțe.

Tehnicianul Craiovei, Cătălin Popescu, a vorbit pentru GdS despre cele întâmplate la Cluj, în finalul săptămânii trecute. Acesta s-a arătat nemulțumit, în primul rând, de desfășurarea partidei cu Dobrogea Sud 2 și consideră că arbitrajul a ajutat echipa de la „malul mării“ să obțină victoria.

„Am început turneul foarte bine, cu două victorii importante, care ne-au dat moral. Mai întâi i-am învins pe cei de la Tg. Jiu, o echipă ambițioasă care a pus ceva probleme pe alocuri. Apoi, am jucat contra formației CNOPJ București. Ca să fiu sincer, băieții nu au fost extrem de concentrați pentru acest joc și i-au luat și cam de sus pe adversari, de aceea diferența de doar opt goluri. În mod normal, puteam învinge fără probleme la 15-20 de goluri diferență, dar acum așa s-a întâmplat și mă bucur că am învins. Îmi pare rău că nu i-am folosit și pe cei care au jucat mai puțin, pentru că asta îmi doream. Dar adversarii au stat aproape de noi și nu am riscat nimic.

A urmat, apoi, acel meci de pomină cu echipa a doua a Dobrogei Sud. A fost un meci atipic, în care greșelile de arbitraj au contat aproape decisiv. Și noi am irosit o grămadă de acțiuni foarte bune, vreo 4-5-6 lovituri de la șapte metri. Pe final, în urma protestelor mele, am fost și eliminat, iar apoi am primit un avertisment. Iar în ultima zi, cu Medgidia, am jucat cât am putut de bine. Ei au fost foarte bine puși la punct și pot spune că sunt principalii favoriți la promovare, mai ales că situația lor financiară este una bună“, a spus Cătălin Popescu.

Clasament: 1. Medgidia 18 puncte (7 meciuri jucate), 2. CSM Alexandria 18 (7 mj), 3. CSM București 15 (7 mj), 4. Universitatea Craiova 12 (7 mj), 5. Tg. Jiu 9 (6 mj), 6. Dobrogea 2 Sud 6 (6 mj), 7. CNOPJ București 3 (6 mj), 8. Dinamo 0 (7 mj).

