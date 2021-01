SCM Vâlcea, fără nicio replică în fața puternicei CSKA Moscova

SCM Rm. Vâlcea a fost învinsă de CSKA Moscova cu scorul de 34-24 într-un joc pe teren propriu, în Grupa B a Ligii Campionilor. În urma acestui rezultat, formația lui Florentin Pera a căzut pe locul 7. Campioana României a reușit două victorii în Liga Campionilor, înaintea confruntării cu CSKA Moscova, astfel că a privit cu mult optimism această confruntare. Din păcate, starea pozitivă nu a fost transmisă însă și în acest joc.

Cu șanse bune la câștigarea grupei, din care mai fac parte Gyor și Brest Bretagne, CSKA Moscova a defilat la Vâlcea. Cam în aceeași manieră în care și Gyor a reușit să se impună în urmă cu două săptămâni în Sala „Traian”. Echipa lui Florentin Pera a rezistat doar 10 minute, apoi a asistat la un adevărat recital. SCM și-a arătat inferioritatea încă de la jumătatea primei reprize, când nu a reușit să profite de o superioritate numerică, ba chiar adversara s-a desprins la 9-5. În timp ce Vâlcea s-a chinuit tot mai mult să găsească spații spre poarta Annei Sedoykina, CSKA Moscova a înscris multe goluri ușoare, pe contraatac, iar la pauză avea un avantaj consistent, 17-9.

Diferența a tot crescut…

Vâlcea nu a avut reacție nici în partea secundă și a acceptat parcă prea ușor dominarea totală a echipei ruse, care a continuat să joace la un nivel ridicat. Astfel, în minutul 52, CSKA a ajuns la o diferență incredibilă, de 14 goluri, scor 33-19. În minutul 60 s-au consemnat 10 goluri diferență, 24-34, dar Vâlcea a suferit o altă bătaie zdravănă în Liga Campionilor.

SCM Vâlcea: Batinovic, Ciucă, Hosu – Liscevic (4), Gonzalez (3), Elghaoui (7), Minevskaja (3), Florica (1), Aardahl (2), Lopez (2), Trifunovic, Nikolic, Bucur (1), Stamin, Țîrle, Lupei (1).

Florentin Pera: „Ne luptăm pentru locul 6“

Antrenorul formației din Vâlcea, Florentin Pera, a recunoscut supremația grupării ruse și a mărturisit că tot ce-i mai rămâne echipei sale este să se lupte cu Podravka și Dortmund pentru locul al șaselea din grupă.

„Trebuie să recunoaștem, ȚSKA a fost o echipă mai bună. Au o linie de nouă metri foarte puternică, dar nici noi nu ne-am apărat la nivelul obișnuit. Le-am dat posibilitatea să marcheze goluri ușoare pe contraatac și faza a doua. Am primit multe goluri. Avem puterea să ne batem pentru locul 6, avem șanse, dar trebuie să jucăm mult mai bine

Am jucat slab în apărare și am greșit enorm de mult. Am avut nu mai puțin de 17 greșeli tehnice, iar când ai în față o echipă precum CSKA Moscova, acest lucru se vede imediat pe tabelă. Poate echipa e puțin obosită, venim după două alte meciuri de Ligă, dar mă nemulțumește diferența de scor și lipsa de concentrare. După părerea mea, CSKA e clar o echipă de Final Four, o echipă puternică, din altă categorie. Nouă nu ne rămâne decât să ne luptăm pentru locul 6, cu echipe mai aproape de valoarea noastră, precum Dortmund sau Podravka“, a spus tehnicianul Florentin Pera, citat de Gsp.

Clasament:

1. Gyori Audi ETO KC 18 puncte (11 jocuri)

2. Brest Bretagne Handball 16 p (12 j)

3. ŢSKA 17 p (10 j)

4. Odense Handbold 13 p (12 j)

5. Buducnost 10 p (11 j)

6. BV Borussia 09 Dortmund 4 p (10 j)

7. SCM Râmnicu Vâlcea 4 p (9 j)

8. Podravka 2 p (9 j)

