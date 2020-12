Bogdan Burcea: „Mă simt foarte rău. Regretăm punctele pierdute cu Germania“

România s-a calificat între cele mai bune 12 naționale de pe continent la Euro 2020, dar continuă cursa cu zero puncte. În grupa principală, primul joc va fi pe 10 decembrie, în compania locului 2 din Grupa C.

România a avut o ultimă șansă să puncteze pentru Main Round în partida cu Norvegia, dar a cedat cu 28-20. Deși tricolorele au jucat în multe momente de la egal la egal cu reprezentativa nordică, au suferit o înfrângere drastică, nemeritată.

„Am știut dinainte că va fi un meci foarte dificil. Norvegia are jucătoare care evoluează de ani de zile la cel mai înalt nivel, dar știu, de asemenea, că și noi avem handbaliste foarte bune. Le-am spus fetelor că putem bate pe oricine dacă ne găsim tempoul. Le felicit pe fete pentru cum s-au luptat, mergem înainte. Mă simt foarte rău, dar asta este situația. Pentru mine, contează că de la meciul cu Germania am început să ne îmbunătățit jocul și asta este cel mai important. Vom vedea ce va urma în Main Round“, a declarat Bogdan Burcea, selecționerul României.

Dezvoltarea jocului, principala țintă

Acum, regretul este și mai mare în tabăra României, că a scăpat din mână punctele cu Germania. Selecționerul a reamintit că acel meci a venit totuși într-un context dificil și a spus care este obiectivul României, în continuare.

„Regretăm punctele pierdute cu Germania, dar am jucat acel meci în condiții speciale. După ce am stat trei zile în carantină, am avut un singur antrenament. Încercăm să ne dezvoltăm de la meci la meci, defensiv, ofensiv. Rămâne același obiectiv pe care l-am avut și până acum, să ne dezvoltăm jocul, iar fiecare meci să fie un pas înainte pentru noi“, a mai spus Burcea, citat de Prosport.

Denisa Dedu: „Diferența de la final este puțin nedreaptă“

Denisa Dedu, una dintre cele mai bune jucătoare ale României în partida cu Norvegia (scor 20-28), ultima din Grupa D la Euro 2020, a susținut că rezultatul final a fost puțin nedrept după cum au arătat ostilitățile în teren.

„Consider că în mare parte a jocului ne-am bătut de la egal la egal cu Norvegia. Am arătat că echipa are valoare și că poate. Din păcate, nu am reușit să rezistăm până la sfârșit. Drept dovadă, atunci când Norvegia primește niște mingi ușoare, profită de situație. Cred că diferența de la final este puțin nedreaptă față de cum s-a jucat“, a punctat Denisa Dedu.

De asemenea, Yulia Dumanska regretă faptul că România a scăpat din mână punctele cu Germania și promite o adevărată luptă în fiecare meci din grupa principală.

„Echipa României a arătat că este în creștere de la meci la meci. Noi am încercat să facem un joc cât se poate de bun, să ne completăm, să fim unite și cred că asta am arătat și în acest meci. Da, din păcate am pierdut, Norvegia a făcut mai puține greșeli. Vor fi niște meciuri interesante în Main Round, toată lumea se va lupta pentru puncte, pentru a merge mai departe. Am încredere în România și cred că putem crește de la meci la meci. Ne-am fi dorit să mergem în Main Round cu puncte, din păcate jocul cu Germania este deja jucat, nu mai putem schimba nimic. Sperăm să nu mai repetăm aceleași greșeli“, a adăugat Youlia Dumanska.

