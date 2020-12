Bogdan Burcea: „Atunci când joci cu Norvegia, trebuie să alergi mult“

România a trecut sâmbătă de Polonia (28-24), după o repriză secundă excelentă, iar Bogdan Burcea (48 de ani) e mulțumit de atitudinea „tricolorelor” din acest joc. Selecționerul nu se teme de ultimul meci al grupei D, cel cu Norvegia, principala favorită a turneului.

„Încă o dată am avut un start de joc ceva mai greu, am avut minus cinci goluri, dar ne-am dezvoltat foarte bine jocul nostru în partea secundă. Ne-am îmbunătățit apărarea pas cu pas, iar în final am reușit să câștigăm la o diferență de 4 goluri. Așa cum am spus și înainte, Polonia este o echipă bună. Nu le-am spus multe lucruri la pauză, doar ce le-am transmis și înainte de joc, că nu aș vrea să vedem același film cu noi din repriza a doua a partidei cu Germania. Cam asta a fost.

Laura Popa și Anca Polocoșer s-au apărat foarte bine în repriza a doua. Lorena Ostase și Cristina Laslo ne-au ajutat mult ofensiv și defensiv. Vreau să le mulțumesc și să le felicit pentru acest meci, le urez succes și pe viitor”, a spus selecționerul Bogdan Burcea, citat de Gsp.

„Încă trebuie să îmbunătățim multe“

Norvegia a câștigat ambele meciuri de până acum, la diferențe imense, 35-22 cu Polonia și 42-23 cu Germania. Bogdan Burcea știe cum poate opri naționala Norei Mork:

„Știu cine este Norvegia, dar știu că și noi avem o echipă bună. Aștept să ne dezvoltăm jocul, să evoluăm cu mai mult curaj și încredere și cred că acesta a fost primul pas. Încă trebuie să îmbunătățim multe. Aștept în primul rând aceeași atitudine. Apoi, mai multă răbdare. Și știu că atunci când joci cu Norvegia, trebuie să alergi mult“, a încheiat selecționerul.

